Monatshoroskop Waage: So stehen die Sterne im Januar für Sie

Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne im November für Sie stehen: Das Monatshoroskop Krebs gibt es kostenlos auf MOPO.de!

Monatshoroskop Januar 2024: Waage (24.9. bis 23.10.)

Damals: Die Vergangenheit meldet sich zurück – Kinderfotos, Klassentreffen, ex-Lover. „Augen zu“ hilft nicht: So waren Sie früher wirklich! Genau hinsehen, dann erfahren Sie etwas über sich, was Ihnen demnächst sehr zugute kommen wird. Und selbst, wenn Sie von sich selbst eigentlich eine andere Einschätzung haben: Genau hinhören, was die Leute von damals für eine Meinung von Ihnen hatten. Alten Geschichten entkommt nur, wer sie kennt.

Eigenschaften des Sternzeichens Waage

Waagen sind für ihre Harmonie und ihr diplomatisches Geschick bekannt. Sie gelten als charmant, gesellig und haben einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Die Waage liebt Schönheit und Ästhetik und versucht stets, eine ausgewogene und friedliche Atmosphäre zu schaffen. Ihre Fähigkeit, unterschiedliche Standpunkte zu verstehen, macht sie zu idealen Vermittlern und Beratern.

Allerdings kann die Waage auch entscheidungsschwach und konfliktscheu sein, da sie Harmonie über alles stellt. Monatshoroskope der Waage enthalten oft Hinweise zur Stärkung ihrer Durchsetzungskraft und Klarheit.