Monatshoroskop Schütze: So stehen die Sterne im Januar für Sie

Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne im November für Sie stehen: Das Monatshoroskop Schütze gibt es kostenlos auf MOPO.de!

Monatshoroskop Januar: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Einsatz: Ihre Zuneigung bringt jemanden allmählich wieder auf die Beine. Dafür klopfen Ihnen Leute auf die Schulter, die vorher Ihre Bemühungen mitleidig belächelt haben. Sparen Sie sich bissige Bemerkungen dazu – sie bringen nur Ärger. Sie haben ohnehin nicht wegen der Leute geholfen, sondern wegen der Person, die Ihre Hilfe nötig hatte. Und ein bisschen auch wegen sich selbst: Es tut immer gut, genau zu wissen, dass man genau das Richtige getan hat.

Eigenschaften des Sternzeichens Schütze

Der Schütze ist das Zeichen des Abenteuers und der Freiheit. Schützen sind bekannt für ihren Optimismus, ihren Wissensdurst und ihre lebensbejahende Einstellung. Sie lieben es, neue Kulturen und Orte zu entdecken und sind stets auf der Suche nach der nächsten Herausforderung. Schützen sind offene und ehrliche Menschen, die sich durch ihre Unabhängigkeit und ihren Sinn für Humor auszeichnen.

Manchmal können Schützen jedoch auch rastlos und direkt sein, was ihnen in Beziehungen und im Beruf Probleme bereiten kann. Monatshoroskope für den Schützen beschäftigen sich oft mit Themen wie Selbstdisziplin und Geduld.