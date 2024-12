Monatshoroskop Fische: So stehen die Sterne im Januar für Sie

Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne im November für Sie stehen: Das Monatshoroskop Fische gibt es kostenlos auf MOPO.de!

Monatshoroskop Januar: Fische (20.2. bis 20.3.)

Konsum: Sofern die materiellen Grundlagen gegeben sind, gibt es eigentlich keinen Grund mehr für Sie, noch länger damit zu zögern, sich Ihren Lieblingswunsch zu erfüllen. Oder möchten Sie das so lange Erträumte gar nicht mehr? Dann eben Schluss damit. Falls aber doch: Die Vorfreude ist genug ausgekostet. Bevor der Spaß an der Sache verloren geht, sollte jetzt endlich Genuss angesagt sein. Und keine Angst vor neidischen Nachbarn.

Neugierig, was der Monat für andere Sternzeichen bringt? Hier geht’s zur Übersicht aller Monatshoroskope – bleib immer auf dem Laufenden!

Eigenschaften des Sternzeichens Fische

Fische sind das Zeichen der Träumer und Visionäre. Fische-Geborene sind für ihre Sensibilität, Intuition und Empathie bekannt. Sie fühlen sich oft zur Kunst und Spiritualität hingezogen und haben ein tiefes Verständnis für die Emotionen ihrer Mitmenschen. Im Beruf und in der Liebe sind Fische einfühlsame Partner, die sehr kreativ und fantasievoll sind.

Allerdings neigen Fische manchmal dazu, sich in ihren Träumen zu verlieren und sich von der Realität abzuwenden. Monatshoroskope für Fische thematisieren oft Bodenständigkeit und emotionale Abgrenzung. . Sehen Sie sich auch an, wie die Sterne für die anderen Sternzeichen stehen: Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock und Wassermann. Erfahren Sie, wie die astrologischen Einflüsse die Sternzeichen in diesem Monat begleiten.