Monatshoroskop Jungfrau: So stehen die Sterne im Januar für Sie

Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne im November für Sie stehen: Das Monatshoroskop Jungfrau gibt es kostenlos auf MOPO.de!

Monatshoroskop Januar 2024: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Neuheit: Ein unerwarteter Liebesbeweis verwirrt Sie. Der kommt ausgerechnet von einem Menschen, dem Sie solche Gefühle niemals zugetraut hätten. Deshalb beschleichen Sie auch leise Zweifel, ob Sie in diesem Fall die Signale richtig deuten. Darauf reagieren – und sich blamieren? Das Risiko lässt sich minimieren, indem man einfach abwartet. Denn wer sich einmal erklärt hat, macht’s nochmal. Vielleicht eindeutiger – dann blicken Sie endlich durch.

Neugierig, was der Monat für andere Sternzeichen bringt? Hier geht’s zur Übersicht aller Monatshoroskope – bleib immer auf dem Laufenden!

Eigenschaften des Sternzeichens Jungfrau

Die Jungfrau ist das Sternzeichen der Perfektionisten, die großen Wert auf Ordnung, Präzision und Detailtreue legen. Jungfrau-Geborene sind analytisch, zuverlässig und pragmatisch und zeichnen sich oft durch ihre akribische Herangehensweise an Aufgaben aus. Im Beruf wie im Alltag gilt die Jungfrau als verantwortungsbewusst und zielstrebig und ist oft eine wertvolle Unterstützung für ihr Umfeld.

Ihre Liebe zum Detail kann jedoch auch zu übermäßiger Kritik und Selbstzweifel führen, was ihr Monatshoroskop oft mit Themen wie Selbstfürsorge und Gelassenheit anspricht. Sehen Sie sich auch an, wie die Sterne für die anderen Sternzeichen stehen: Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Erfahren Sie, wie die astrologischen Einflüsse die Sternzeichen in diesem Monat begleiten.