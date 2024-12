Monatshoroskop Löwe: So stehen die Sterne im Januar für Sie

Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne im November für Sie stehen: Das Monatshoroskop Löwe gibt es kostenlos auf MOPO.de!

Monatshoroskop Januar 2024: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Geduld: Es läuft nicht alles rund, obwohl Sie Ihr Bestes geben. Aktivitäten verlaufen im Sande, taktische Winkelzüge führen auf Abstellgleise. Bevor Ihnen die Strategien ausgehen: Überlassen Sie anderen Beteiligten die Initiative. Lassen Sie mal Fünfe gerade sein und die Dinge ein Weilchen auf sich beruhen. Vermutlich entwirrt sich der Problemknoten erst, nachdem alle daran gescheitert sind – um endlich gemeinsam am selben Strick zu ziehen.

Eigenschaften des Sternzeichens Löwe

Der Löwe ist das Zeichen der Könige und Königinnen des Tierkreises, geprägt von einem starken Selbstbewusstsein und einer natürlichen Ausstrahlung. Löwe-Geborene gelten als charismatisch, leidenschaftlich und selbstbewusst und ziehen mit ihrer Präsenz oft die Aufmerksamkeit auf sich. Sie lieben es, im Mittelpunkt zu stehen und geben ihre Energie gerne an andere weiter, weshalb sie oft als geborene Anführer auftreten.

Löwen sind jedoch auch für ihre Neigung zu Stolz und Eitelkeit bekannt, was sie gelegentlich in Schwierigkeiten bringen kann. Im Monatshoroskop für den Löwen wird daher häufig auf Balance und Selbstreflexion hingewiesen, um ihre Stärken positiv einzusetzen. Sehen Sie sich auch an, wie die Sterne für die anderen Sternzeichen stehen: Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Erfahren Sie, wie die astrologischen Einflüsse die Sternzeichen in diesem Monat begleiten.