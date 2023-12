„Schnelle Eingreiftruppe“: So rüstet sich Hamburgs Polizei für den Silvester-Einsatz

Tausende wollen auf Hamburgs Straßen Silvester feiern, an der Alster und an der Elbe das neue Jahr begrüßen. Gleichzeitig haben sich die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr nach den Ausschreitungen im Vorjahr für ihren bisher wohl größten Einsatz zum Jahreswechsel gewappnet, in der Hoffnung, dass es gar nicht erst zu Krawallen kommt. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

Hamburgs Polizei rüstet sich für Silvester-Einsatz

Hamburgs Polizei wappnet sich nach den Krawallen des Vorjahres für ihren aktuellen Einsatz. „Wir werden uns zu Silvester so aufstellen, dass es bestenfalls erst gar nicht zu Krawallen kommt, keine Verletzten gibt, insbesondere Einsatz- und Rettungskräfte nicht angegriffen werden oder Leute zu Schaden kommen, weil Böller auf Menschen geworfen werden oder ähnliches“, sagte Hamburgs neuer Polizeipräsident Falk Schnabel im MOPO-Interview.

Um möglichst schnell auf Krawalle reagieren zu können, gibt es dieses Jahr erstmals an allen Wachen Besatzungen mehrerer Streifenwagen – eine Art „schnelle Eingreiftruppe“. Als Einsatzschwerpunkte sieht die Polizei vor allem die Stadtteile Harburg, Hausbruch, Neuallermöhe, Lurup, Osdorf und Billstedt. Dort hatte es im vergangenen Jahr teils gezielte Angriffe auf Einsatzkräfte gegeben.

Auch die Feuerwehr hat nach den Ausschreitungen in der vergangenen Silvesternacht nachrüsten müssen. Um die Retter bestmöglich zu schützen, werden die Einsatzfahrzeuge besser geschützt. Folierer haben Splitterschutzfolien an den Scheiben der Löschfahrzeuge und an den Scheiben der Rettungs- und Notarztwagen angebracht.

Zwei Kinder bei Unfall mit Feuerwerk verletzt – Dachboden brennt

Beim Hantieren mit Feuerwerk sind in Havetoft (Kreis Schleswig-Flensburg) ein Junge und ein Mädchen verletzt und ein Haus schwer beschädigt worden. Ein 15-Jähriger erlitt bei dem Unglück am Samstagabend schwere Brandverletzungen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Ein zehn Jahre altes Mädchen wurde leicht verletzt. Bei dem Unglück auf dem Dachboden des Hauses brach Feuer aus. Das Gebäude ist vorläufig nicht mehr bewohnbar.

Tschentscher an Silvester: „Bedanke mich bei denen, die die Stadt am Laufen halten“

Die Zentrale Notaufnahme des Albertinen-Krankenhauses, das Polizeikommissariat 26 und die Feuer- und Rettungswache F14 in Osdorf lagen auf seiner Tour: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat am Silvestertag Mitarbeitern von Polizei, Feuerwehr und Gesundheitswesen mit einem Besuch für ihren Einsatz gedankt.



„Ich bedanke mich bei denen, die die Stadt am Laufen halten, die auch Silvester und an Feiertagen im Einsatz sind“, sagte der SPD-Politiker in der Feuer- und Rettungswache Osdorf. Tschentscher hob die Mitarbeiter von Feuerwehr, Polizei und im medizinischen Bereich hervor. Daher besuche er eine Krankenhausaufnahme, eine Polizei- und eine Feuerwache. Es sei wichtig, an so einem Tag ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, dass es nicht nur ums Feiern gehe, sondern auch darum, für Sicherheit, Ordnung und medizinische Versorgung zu sorgen. (dg/ej)