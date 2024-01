Menschen zielen mit Silvesterraketen aufeinander – Geldautomat gesprengt

Die Lage nach dem Jahreswechsel war in Hamburg größtenteils ruhig – in Steilshoop und Dulsberg kam es in der Silvesternacht dann doch noch zu Polizeieinsätzen: Menschen beschossen sich offenbar mit Silvesterraketen, es gab mehrere Festnahmen.

Am Schreyerring zündeten Menschen Böller und Raketen, zunächst schien es so, als wäre es ein normales Silvester-Bild. Doch dann kippte die Stimmung.

Steilshoop: Wasserwerfer angefordert und wieder abbestellt

Zwei größere Gruppen, offenbar junge Männer, sollen sich mit Feuerwerkskörpern, darunter wohl Raketen, gezielt beschossen haben. Auch Schreckschusswaffen sollen eingesetzt worden sein.

Polizeikräfte nahmen daraufhin mehrere Verdächtige fest, sie wurden abgeführt. Ein angeforderter Wasserwerfer wurde wieder abbestellt; der Verdacht einer brennenden, auf der Straße errichteten Barrikade bestätigte sich nicht.

An der Straßburger Straße in Dulsberg wurde zudem ein in der Fassade eines Gebäudes eingelassener Geldautomat gesprengt. Geld erbeuteten der oder die Täter nicht. Vermutlich ging es ihnen nur um Zerstörungswut, so ein Beamter. Über Verletzte war nichts bekannt.