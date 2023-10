Halloween-Randale in Hamburg: Hunderte werfen Böller auf Polizisten

Am Harburger Ring ist es am Halloween-Abend zu einer Auseinandersetzung zwischen Hunderten Teenagern und Polizisten gekommen: Die Jugendlichen sollen die Beamten mit Eiern, Flaschen und Böllern beworfen haben.

Um kurz vor 20 Uhr gingen erste Hinweise bei der Polizei ein. Am Harburger Ring, auch im Bereich einer dortigen Baustelle, sollen Menschen Knallkörper gezündet haben, mutmaßlich sogenannte Polen-Böller. Die Sprengkraft war enorm, so ein Zeuge.

Hamburg: 350 Jugendliche greifen Polizisten an

Vorher waren Beamte bereits vorsorglich auf Streife gegangen, doch die Lage schien zunächst ruhig. Die Polizei zog daher einige der Kräfte ab und schickte sie nach Wilhhelmsburg, weil dort ein Mülleimer brannte.

In der Folge soll es zur Attacke auf die in Harburg verbliebenen Kräfte gekommen sein: Die etwa 350 Jugendlichen warfen Böller und Flaschen auf die Beamten, schmissen mit Eiern. Auch ganze Verkehrsschilder wurden geworfen.

Die Polizei ließ daraufhin Verstärkung kommen; ein Wasserwerfer machte sich auf den Weg nach Harburg, mehrere Räumfahrzeuge rückten an, am Himmel kreiste die „Libelle“, der Polizeihubschrauber.

Die Jugendlichen zogen sich daraufhin größtenteils zurück, einige spielten das Katz-und-Maus-Spiel aber weiter, liefen erstmal weg, kamen dann aber über andere Nebenstraßen zurück und griffen Polizisten erneut an. Auch eine Barrikade wurde währenddessen in Höhe „Karstadt“ errichtet.

Es wurden Personalien aufgenommen, auch mehrere Teenager in Streifenwagen abgeführt. Eine genaue Anzahl war zunächst aber nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher zur MOPO.

Zuvor war es am Lüdersring in Lurup bereits zu einem Halloween-Vorfall gekommen: Unbekannte sollen mindestens eine Scheibe des hiesigen „Netto“-Supermarktes zerstört haben, offenbar mit einem in Richtung Laden geworfenen E-Scooter.

Die mutmaßlichen Täter flüchteten, später wurden Identitäten mehrerer Jugendlichen festgestellt. Gegen sie wurden Verfahren eingeleitet. Näheres war zunächst nicht bekannt.