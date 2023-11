Das Jahr nähert sich dem Ende – und bei so manchem Feuerwehrmann oder Polizisten in Hamburg kommt die Erinnerung an die Übergriffe auf Beamte im vergangenen Jahr zurück. Ein Mob von Jugendlichen hatte die Einsatzkräfte mit Böllern beworfen, sie angegriffen und zum Teil verletzt. Ausschreitungen, die bundesweit für Schlagzeilen sorgten. Nun werden ganz neue Maßnahmen ergriffen, um die Retter zu schützen.

Das Jahr nähert sich dem Ende – und bei so manchem Feuerwehrmann oder Polizisten in Hamburg kommt die Erinnerung an die Übergriffe auf Beamte vor einem Jahr zurück. Ein Mob von Jugendlichen hatte die Einsatzkräfte mit Böllern beworfen, sie angegriffen und zum Teil verletzt. Ausschreitungen, die bundesweit für Schlagzeilen sorgten. Nun werden ganz neue Schutzmaßnahmen ergriffen.

In der Hand explodierte Böller und abgerissene Finger, Silvesterraketen, die zielgerichtet auf Fensterscheiben von Wohnungen geschossen werden, verirrte Leuchtraketen, die Dächer in Brand setzen, brennende Müllcontainer. Silvester ist für die Feuerwehr jedes Jahr Großkampftag.

Retter der Feuerwehr und Polizisten unter Böller-Beschuss

In der vergangenen Silvesternacht erreichten die Retter in vielen Fällen jedoch gar nicht erst den Einsatzort oder mussten sich zurückziehen, weil sie von Jugendlichen und Heranwachsenden angegriffen wurden. In Hausbruch gingen rund 50 Personen auf die Besatzung eines Löschfahrzeugs los. „Wir kommen, um zu helfen und werden angegriffen“, sagte ein Feuerwehrsprecher damals fassungslos.

Aber auch die Polizei verzeichnete Angriffe – in Harburg wurden Beamte mit Böllern beworfen. Ein Polizist wurde am Kopf getroffen und schwer verletzt. Hundertschaften rückten an, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. „Es ist purer Hass gegen den Staat, der uns entgegengebracht wird“, sagte ein Polizist zur MOPO. Teilweise musste die Polizei Feuerwehrleute beim Löschen schützen.

In der Silvesternacht kam es in Hamburg zu Krawallen, hier ein Polizeieinsatz in Harburg (Archivbild). Andre Lenthe In der Silvesternacht kam es in Hamburg zu Krawallen – hier ist die Polizei zu einem Einsatz in Harburg ausgerückt (Archivbild).

Polizei schützt Feuerwehrleute beim Löschen

Christian Wolter, Sprecher der Feuerwehr Hamburg, spricht mit Sorge über den bevorstehenden Jahreswechsel. Die Retter in ihren Uniformen seien Symbolfiguren für den Staat. „Und der wird bekämpft. Leidtragende sind nicht nur die Beamten der Berufsfeuerwehr, die vielen ehrenamtlichen Retter der Freiwilligen Feuerwehren, die im Einsatz angegriffen werden, sondern auch deren Familien, die mit dem Schlimmsten rechnen, wenn sie die Bilder aus der vergangenen Silvesternacht sehen.“

Ein Feuerwehrmann zeigt seine Einsatzhose, die von einem Böller zerfetzt wurde. Florian Quandt Ein Feuerwehrmann zeigt seine Einsatzhose, die von einem Böller zerfetzt wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Sozialarbeiter zu Silvester-Krawallen: Ursachenforschung statt Populismus!

Um die Retter bestmöglich zu schützen, hat die Feuerwehr nun begonnen, die Einsatzfahrzeuge nachzurüsten. Folierer haben Splitterschutzfolien an den Scheiben der Löschfahrzeuge und an den Scheiben der Rettungs- und Notarztwagen angebracht. Das sei die einfachste und schnellste Lösung gewesen. Neufahrzeuge würden bereits vom Werk mit solchen Folien ausgerüstet, sagt Wolter zur MOPO.