Feuerwerk im Haus explodiert: Junge verbrennt sich schwer – Hubschrauber im Einsatz

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Havetoft (Kreis Schleswig-Flensburg) sind am Samstagabend, nur wenige Stunden vor Silvester, drei Menschen teils schwer verletzt worden. Es hatte sich Feuerwerk im Haus entzündet.

Die Bewohner – eine Familie mit zwei Kindern (Tochter, Sohn) – merkten laut Angaben der Polizei selbst, dass es um 20.30 Uhr bei ihnen im Haus brannte: Im Dachboden war ein Feuer ausgebrochen, Rauch zog durch das Gebäude.

Die Familie rettete sich den weiteren Angaben nach ins Freie und wählte den Notruf. Ein Großaufgebot an Kräften der Feuerwehr kam kurz darauf an der Straße Sandfeld an; die Retter begannen sofort, das Feuer im Dachboden zu löschen. Dafür fuhren sie unter anderem eine Drehleiter aus. Andere Kräfte betraten unter Atemschutz das Haus.

Feuerwerk im Haus angezündet? Hubschrauber fliegt Jungen ins Krankenhaus

Die Flammen schlugen aus einem als Abstellraum genutzten Zimmer, in dem Feuerwerkskörper gelagert gewesen sein sollen. Diese sollen sich entzündet haben, sagte ein Polizeisprecher. Ob vorsätzlich oder durch einen Unfall, müsse nun geklärt werden. „Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Filmreife Festnahme: Hier schnappen sie den Koks-König aus dem Hafen

Die Familie wurde von Sanitätern und einem Notarzt behandelt. Vater und Tochter kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der jugendliche Sohn erlitt schwere Verbrennungen: Ein Hubschrauber landete im Umfeld des Hauses und brachte ihn in eine Spezialklinik. Lebensgefahr habe nicht bestanden, so der Sprecher weiter. Inwieweit das Haus noch bewohnbar ist, war zunächst unklar. (dg)