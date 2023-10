Tag der Deutschen Einheit in Hamburg: Warnung in der City – „Maßnahmen nötig”

33 Jahre liegt die Wiedervereinigung zurück. Der 3. Oktober erinnert als Nationalfeiertag daran – dieses Jahr wird er mit der zentralen Feier in Hamburg begangen. Schon am Montag ging die Party mit einem großen Bürgerfest rund um Rathaus und Binnenalster los. Am Dienstag steuern die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit auf ihren Höhepunkt zu: In der Elphi versammelt sich die gesamte Staatsspitze zum großen Festakt – dazu gibt es in der City Musik, Kunst und Kulinarik. Hier verpassen Sie keine Highlights:

Olivia Jones: „Make Einheit sexy again“

Der Festakt in der Elbphilharmonie, der gegen 12.30 startet, gilt das das große Highlight der Einheitsfeier. Die ersten Gäste trafen schon gegen 11 Uhr ein. Olivia Jones wählte ein passendes schwarz-rot-goldenes Outfit. Ihr Motto: „Make Einheit sexy again“. Heute werde alles relativiert, aber es sei wichtig, dass es keine Mauer gebe. „Auch wenn es viele Menschen gibt, Politiker und Konservative, die versuchen, die Mauern in den Köpfen, Herzen und zwischen den Menschen wieder herzustellen.“

SPD-Chefin Saskia Esken betonte bei ihrer Ankunft in der Elphi, dass es noch immer nicht gelungen sei, alle Unterschiede zwischen Ost und West zu überwinden. Zwar sei die Angleichung der Renten gelungen, doch bei den Löhnen, beim Vermögen, bei Erbschaften oder in sozialen Bereichen gebe es noch große Unterschiede: „Da müssen wir ran“. Die Vielfalt der Lebensentwürfe und Biografien dürfe aber gern erhalten bleiben, sagte Esken.

Tag der Deutschen Einheit: Bürgerfest geht weiter – DWD warnt vor Sturm

Während die Promi-Gäste noch im Michel verweilen, hat auch schon der zweite Tag des Einheitsfestes für die Bürgerinnen und Bürger begonnen. Der Andrang war schon früh groß – das dürfte auch an den zahlreichen landestypischen Spezialitäten liegen, die die einzelnen Bundesländer präsentieren. Die Thüringer Bratwurst stellte sich als eines der Highlights heraus, genau wie das bayerische Bier oder der bayerische Schuhplattler. Sogar Alphorn-Bläser gab’s zum Einheitsfeier-Frühstück – aber nicht auf der blau-weißen Bühne, sondern auf der Nordrhein-Westfalens.

Ebenfalls kurios: Baden-Württemberg macht mit einem Maskottchen in Form der Landesgrenzen Werbung für sich. Einen Strich durch die Rechnung könnte der Einheitsfeier allerdings das Wetter machen. Auf der Mönckebergstraße warnen diverse Anzeigen bereits vor Wind. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind in Hamburg bis zum Abend kräftige Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (Windstärke 7) und 70 km/h (Windstärke 8) möglich.

Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) gerechnet werden.

Bischöfin Fehrs: Deutschland ist „Tanker mit Weltverantwortung“

Kirsten Fehrs erinnerte an den Zusammenhalt, den Deutschland für seine Rolle in der Welt brauche. „Wie ein riesiger Tanker mit Weltverantwortung, so kommt mir Deutschland oft vor“, sagte die Bischöfin in ihrer Predigt. Das Land sei anders geworden, „bunter und vielfältiger, aber auch älter und ängstlicher“. Nur gemeinsam sei es möglich, das „Dickschiff Deutschland“ durch das „Meer der Zeit“ zu bringen.

Hamburger Erzbischof Heße: „Brauchen Asylreform“

Hamburgs Erzbischof Stefan Heße sprach über eine mögliche Neugestaltung des Asylrechts in der EU. „Auf politischer Ebene brauchen wir dringend eine Reform“, sagte Heße in seiner Predigt. Es brauche auch eine gerechtere Verteilung. Zudem erinnerte der Erzbischof an die Geflüchteten, die über das Mittelmeer nach Deutschland gekommen sind und berichtete von den Eindrücken, die er bei einem Besuch in den Camps auf der griechischen Insel in diesem Sommer gewonnen habe.

Klimaforscher Latif: „Nicht zu spät, Klimakollaps zu vermeiden

Der Gottesdienst steht unter dem Motto „Ein Strom lebendigen Wassers“, angelehnt an einen Vers aus dem Buch Ezechiel. Neben dem kirchlichen Teil gehören auch weltliche Vorträge zum Programm – wie der von Mojib Latif. „Noch ist es nicht zu spät, um einen Klimakollaps zu vermeiden, um diese wunderbare Schöpfung zu erhalten“, sagte der 69-Jährige. Er wünsche sich von diesem Feiertag „ein Signal des Aufbruchs“: „Es gibt keinen Planeten B.“

Tag der Deutschen Einheit in Hamburg: Michel-Gottesdienst gestartet

Der Tag der Deutschen Einheit startet ab 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis – dem „Michel“. Die ersten prominenten Gäste wie der Klimaforscher Mojib Latif, die Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne), der Hamburger Ballett-Chef John Neumeier oder die Autorin und Holocaust-Überlebende Peggy Parnass sicherten sich bereits ab 9 Uhr ihre Plätze.

Der Tag der Deutschen Einheit startete mit einem Gottesdienst im Michel. ann-christin busch Der Tag der Deutschen Einheit startete mit einem Gottesdienst im Michel.

Alles unter strengen Sicherheitsvorkehrungen: Die Ludwig-Erhard-Straße vor dem Michel ist gesperrt. Überall passen Polizistinnen und Polizisten auf, aus der Luft heraus überwacht ein Hubschrauber das Geschehen.

Auch Klimaforscher Mojib Latif ließ sich beim ökumenischen Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit im Michel blicken. ann-christin busch Auch Klimaforscher Mojib Latif ließ sich beim ökumenischen Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit im Michel blicken.

Tag der Deutschen Einheit in Hamburg: Michel-Gottesdienst und Festakt in der Elphi

Beim Festakt in der Elbphilharmonie wird in diesem Jahr neben Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, eine Festrede halten. Erwartet werden dazu rund 1300 Gäste, darunter die Regierungschefinnen und -chefs der Länder und die gesamte Staatsspitze.

Das könnte Sie auch interessieren: Tag der deutschen Einheit in Hamburg: Das müssen Sie wissen

Unter dem Motto „Horizonte öffnen“ zeigt sich Hamburg bunt und vielfältig: Neben politischen Veranstaltungen und Ständen gibt es Kunst-Installationen, Auktionen und Lesungen sowie Tango-Tanz aus Argentinien, Chansons aus Frankreich und Hits der Beatles. Viele Bundesländer werben auch mit kulinarischen Spezialitäten für sich. Was alles geboten wird, lesen Sie hier.

So lief das große Bürgerfest am Montag:

Die Feierlichkeiten hatten bereits am Montag mit einem großen Bürgerfest begonnen. Rund um Rathaus und Binnenalster kamen dazu nach Angaben des Sprechers des Bürgerfestes mehr als 300.000 Besucherinnen und Besucher zusammen. Bei der „Nacht der Einheit“ konnten sie bis zu später Stunde an vielen Orten der Innenstadt ein Programm aus Live-Musik, Tanzaufführungen und Ausstellungen verfolgen.

Gegen die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit gab es am Abend allerdings auch eine Demonstration mit mehreren Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bereits kurz nach dem Start stoppte die Polizei den Zug, wie Reporter berichteten. Die Demonstranten aus der linken Szene hatten ein Transparent enthüllt, auf dem Deutschland vulgär beschimpft wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Großeinsatz: Die City wird zur Hochsicherheitszone

Insgesamt hätten die Demonstranten zwei Plakate mit mutmaßlich strafbarem Inhalt gezeigt, teilte die Polizei in einer Bilanz zum Einsatz mit. Der Zug sei daher gestoppt worden. „Einsatzkräfte forderten die Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf, das Zeigen der Transparente zu unterlassen“, hieß es. Nachdem die Demonstranten dem und der Aufforderung, ihre Vermummung abzulegen, nachgekommen seien, hätten die Teilnehmenden ihre Route fortsetzen können.

Die insgesamt 750 Menschen versammelten sich zur Abschlusskundgebung im Stadtteil St. Pauli. Die Polizei leitete eigenen Angaben zufolge mehrere Strafverfahren wegen der Plakate, der Vermummung und vereinzelt gezündeter Pyrotechnik ein.

Tag der Deustchen Einheit – das sagen Politiker:

Anlässlich von 33 Jahren Deutscher Einheit äußerten sich zahlreiche Politiker. So sagte etwa CDU-Chef Friedrich Merz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), die Deutsche Einheit sei staatsrechtlich zu 100 Prozent vollendet. „Emotional ist sie das noch nicht.“ Merz verwies zudem auf aus seiner Sicht berechtigte ostdeutsche Kritik, etwa in Sachen Repräsentation: „Dass wir nach wie vor in den Führungsetagen der Wirtschaft, der Gesellschaft, der Politik, der Medien immer noch den Osten unterrepräsentiert haben, wird von ostdeutscher Seite zu Recht kritisiert.“ (idv/fbo/dpa)