Tag der deutschen Einheit in Hamburg: Das müssen Sie wissen

Ausnahmezustand in Hamburg: Das Fest zum Tag der deutschen Einheit steigt in diesem Jahr in der Hansestadt – mit einem prallen Programm. Unternehmen und Kirchen öffnen ihre Türen, Polizei und Zoll berichten über ihre Arbeit, es gibt Musik, Kunst und Kulinarik.

Unter dem Motto „Horizonte öffnen“ zeigt sich Hamburg am 2. und 3. Oktober bunt und vielfältig: Neben politischen Veranstaltungen und Ständen gibt es Kunst-Installationen, Auktionen und Lesungen sowie Tango-Tanz aus Argentinien, Chansons aus Frankreich und Hits der Beatles. Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls gesorgt.

Hamburg: Das plant die Stadt am Tag der deutschen Einheit

Was wird alles geboten? Am Ballindamm präsentieren sich Vereine, gegenüber am Neuen Jungfernstieg werden die Nachhaltigkeitsziele der UN von allen Seiten beleuchtet. Es gibt eine interaktive Kunstausstellung und eine Speaker-Corner, in der man sich zum Thema Nachhaltigkeit austauschen soll. Am Jungfernstieg stellt sich die Metropolregion vor, auf dem Gänsemarkt wird eine Zukunftswerkstatt aufgebaut, die „Mö“ wird zur „Ländermeile“, auf der alle Bundesländer vertreten sein werden.

Auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz wird es international: Viele der 101 Konsulate in Hamburg nutzen die Gelegenheit, sich vorzustellen. Ein paar Schritte weiter, zwischen Adolphsplatz und Rathausmarkt, laden Polizei und Feuerwehr zur „Blaulichtmeile“, inklusive Tatütata live und (Ein-)Blicke in spektakuläre Einsatzfahrzeuge und die neuentstehende Polizeizentrale. Der Zoll versteigert 20 Pfandgegenstände – darunter auch erlesene Spirituosen.

In der „Nacht der Einheit“ wird es Performances in Museen und Kirchen in der Innenstadt geben, an den Landungsbrücken wird das Forschungsschiff „Atair“ zum „Open Ship“ laden, im Mahnmal St. Nikolai wird Theater gespielt und auf der Alster soll eine inklusive Segelregatta stattfinden.

Hamburg: Straßensperrungen und Demos

Wo gibt es Straßensperrungen? In der Hafencity wird rund um das Maritime Museum am 2. Oktober ein Sicherheitsbereich eingerichtet. Der Vorplatz des Museums ist für Fahrzeuge gesperrt. In der Koreastraße und der Hongkongstraße gibt es Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr, Lieferverkehr ist dort nur vormittags möglich.

Am 3. Oktober wird das Gebiet rund um die Elbphilharmonie abgeriegelt. Der Platz der Deutschen Einheit kann nicht befahren werden, in die Straße Kaiserkai dürfen nur Anwohner fahren. Von zwei Uhr bis 14 Uhr sind auch rund um den Michel die Straßen für Fahrzeuge gesperrt. In der Hamburger Innenstadt betrifft es unter anderem die Ludwig-Erhard-Straße zwischen Holstenwall und Rödingsmarkt, Mönckebergstraße, Jungfernstieg, Neuer Wall, Ballindamm, Gänsemarkt und die Große Johannisstraße.

Was erwartet die Polizei? Von Polizeisprecherin Sandra Levgrün heißt es, man erwarte einen „friedlichen und fröhlichen Verlauf des Bürgerfestes“. Gewarnt wird jedoch vor Taschendieben. Außerdem sind Demonstrationen der linken Szene geplant. Am 2. Oktober wollen ab 17 Uhr etwa 500 Teilnehmer vom Heidi-Kabel-Platz am Hauptbahnhof durch die Innenstadt bis zum Neuen Pferdemarkt im Schanzenviertel ziehen. Die Autonome Antifa-Vernetzung hat ebenfalls zur Teilnahme an einer Demo aufgerufen, zwei Stunden später, unter dem Motto: „Kein Gott, kein Staat, kein Vaterland – Schwarz, Rot, Gold wird abgebrannt!“