Linke Demo in der City: Polizei lässt Transparent abkleben

Am Abend vor dem Tag der Deutschen Einheit demonstrieren mehrere hundert Menschen aus dem linken Spektrum in der Hamburger Innenstadt. Bevor sie sich auf den Weg machen durften, gab es aber Streit um zwei Transparente.

„Deutschland, Du mieses Stück Scheiße“ steht auf einem der großen Transparente, die die Demonstranten am Montagabend am Hauptbahnhof entrollen. Auf einem anderen ist unter anderem ein brennender Streifenwagen zu sehen. Beide sorgten dafür, dass der Demonstrationszug, zu dem im linken Spektrum mobilisiert wurde, deutlich später an seinem Ziel ankommt als geplant.

Straftaten durch Demo-Transparente?

Denn, so erklärt es ein Polizeisprecher, die Einsatzkräfte sehen die Transparente mindestens als verdächtig darauf, dass sie eine Straftat erfüllen: „Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole“ im einen und „öffentliche Aufforderung zu Straftaten“ im anderen Fall. Verfahren seien in beiden Fällen eingeleitet worden. Zudem wird der Demozug im Bereich des Stephansplatzes gestoppt.

Nachdem das eine Banner eingeholt und das andere durch ein großes „ZENSIERT“ entschärft und „zwischenzeitlich angelegte Vermummung“ abgelegt wurde, durfte die Demo weiterlaufen. Insgesamt nahmen laut Polizei rund 750 Menschen an dem Aufzug teil, die Veranstalter hatten im Vorfeld rund 500 Teilnehmer erwartet.

Abgesehen von vereinzelt gezündeter Pyrotechnik blieb es ruhig. Gegen 21.40 Uhr wurde die Demo beendet. (mp)