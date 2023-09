Fest zum Tag der Deutschen Einheit: Teile Hamburgs werden zur Hochsicherheitszone

Hamburg richtet in diesem Jahr die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Einige Bereiche der Innenstadt werden für das Fest am 3. Oktober zu einer Hochsicherheitszone. Erste Einschränkungen gibt es bereits einige Tage vorher.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt, auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich schon angekündigt. Mit den beiden Spitzenvertretern der Bundesrepublik, zig weiteren Gästen aus Politik und Gesellschaft und hunderttausenden Bürger:innen feiert Hamburg am 2. und 3. Oktober den Tag der Deutschen Einheit. Für die Innenstadt heißt das: Busse, Taxis und der Lieferverkehr haben eine Zwangspause. U- und S-Bahnen sollen wie gewohnt verkehren.

Hamburg: Sperrungen in der City zum Tag der Deutschen Einheit

Schon ab dem 25. September (6 Uhr) und bis zum 7. Oktober (5 Uhr) ist die Mönckebergstraße gesperrt, wie der Senat mitteilte. Der Jungfernstieg, der Neue Wall ab der Schleusenbrücke und Große Bleichen ab Poststraße sind vom 27. September (6 Uhr) bis zum 5. Oktober (5 Uhr) dicht.

Vom 29. September (6 Uhr) bis zum 5. Oktober (5 Uhr) folgen außerdem Sperrungen des Ballindamms, des Alstertors zwischen den Kreuzungen Hermannstraße und Ballindamm, des Neuen Jungfernstiegs, des Gänsemarkts, der Bergstraße, des Adolphsplatzes und der Großen Johannisstraße.

Das könnte Sie auch interessieren: Rund um die Alster: Eine Party für ganz Deutschland

Außerdem sind mehrere Park-Areale gesperrt. Das betrifft vom 27. September (6 Uhr) bis zum 5. Oktober (5 Uhr) den Jakobikirchhof und Lange Mühren zwischen Bugenhagenstraße und Mönckebergstraße (beidseitig). Vom 29. September (6 Uhr) bis zum 5. Oktober (5 Uhr) sind außerdem die Flächen an der Schauenburgerstraße zwischen Kleine Johannisstraße und Große Johannisstraße, an der Ferdinandstraße und am Mönckedamm zwischen Mönckedamm Nr. 10 und Adolphsplatz gesperrt.

Für das traditionelle Abendessen mit Top-Gästen aus der Politik im Internationalen Maritimen Museum wird die Speicherstadt am 2. Oktober ab 10 Uhr zur Hochsicherheitszone. Nicht einmal Schiffe dürfen dann in dem Bereich anlegen. Am 3. Oktober (2 Uhr bis 18 Uhr) betrifft das den Anleger vor der Elbphilharmonie – dort findet ab 12.30 Uhr der große Festakt statt. Im Michel gibt es am selben Tag ab 10 Uhr einen Festgottesdienst, weshalb die Ludwig-Erhard-Straße, Gerstäckerstraße, Wincklerstraße, der Krayenkamp und die Englische Planke zwischen 2 Uhr und 14 Uhr ebenfalls zu einem Sicherheitsbereich werden. Fußgänger:innen dürfen die Straßen allerdings passieren.