Das Heiligengeistfeld wird zu Hamburgs Sport-Mekka

Wo eben noch die Karussells, Achterbahnen und Imbissbuden des Hamburger Doms standen, wird schon bald ordentlich geschwitzt. Für 25 Tage verwandelt sich das Heiligengeistfeld ab Mai in die „Active City Arena“.

Zum zweiten Mal entsteht ganz in der Nähe der Reeperbahn eine mobile und multifunktionale Arena für maximal 1200 Zuschauer:innen. Los geht es ab dem 25. Mai mit dem Beachvolleyball-Wettbewerb „Queen & King of the Court“ (bis 28. Mai).

Zu den Starter:innen gehören unter anderem die Olympia-Siegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Auch Clemens Wickler, mehrfacher deutscher Meister, Beachvolleyballer des Jahres und amtierender „King of the Court“-Titelverteidiger, ist dabei.

Hamburg: Das passiert in der „Active City Arena“

Vom 1. bis zum 4. Juni folgt die German Beach Tour der Beachvolleyball-Profis. Die German Padel Tour gastiert vom 9. bis zum 11. Juni auf dem Heiligengeistfeld. Wer sich die neue Trendsportart immer schon einmal näher ansehen wollte, kann dies in der „Active City Arena“ sogar kostenlos machen.

Am 17. und 18. Juni wird zu Hip-Hop-Beats getanzt. Beim „Hip-Hop Grand Slam“ der Hip-Hop Academy Hamburg können sich die Teilnehmer:innen für den deutschen Olympia-Kader im Breakdance qualifizieren.

Vom 29. bis zum 31. Mai finden auf dem Heiligengeistfeld unter anderem Amateur- und Jugendturniere im Beachvolleyball statt. Dazu kommen Workshops für Schulen und ein Nachmittag, den die Beachvolleyballer:innen des FC St. Pauli gestalten. Vom 13. bis zum 15. Juni übernimmt der Straßensport: Es gibt ein Turnier im Streetbasketball und eines für Straßenfußball, das Reinhold Beckmanns Verein „Nestwerk“ veranstaltet.

„Für die Active City ist die Arena ein Leuchtturm, der zeigt, wie an einem Ort kombinierte Sportveranstaltungen voneinander profitieren können“, sagt Sportsenator Andy Grote (SPD). Tickets für die Beachvolleyball-Turniere und den „Hip-Hop Grand Slam“ gibt es ab 7,50 Euro. Alle anderen Events sind kostenlos.