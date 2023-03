Es lebe der Sport! So soll Hamburg zum XXL-Trainingsplatz werden

Sport ist gesund, macht hart, gibt Kraft und Schwung. Mit diesem Motto ist Sänger Rainhard Fendrich schon in den 80er Jahren in den Charts gelandet. Hamburgs Sportsenator Andy Grote (SPD) denkt offenbar ganz ähnlich: Der „Parksport-Fonds“, der seit 2021 die Parks der Stadt in kostenlose Sportplätze verwandelt, wird bis mindestens 2024 verlängert.

„Gemeinsam machen wir die Stadt zum Sportplatz“, sagte Andy Grote. Überall in Hamburg sollen „attraktive und vielseitige Sport- und Bewegungsmöglichkeiten, die niedrigschwellig und für alle frei zugänglich sind“, hat sich der SPD-Politiker auf die To-Do-Liste geschrieben. Ermöglichen soll das der „Parksport-Fonds“.

Mehr Sport für alle: Hamburg setzt „Parksport-Fonds“ fort

Denn die Bürgerschaft hat beschlossen, das seit 2021 bestehende Programm bis vorerst 2024 fortzusetzen. 500.000 Euro stehen somit zur Verfügung, mit denen Bezirksämter, Behörden oder Dritte Sportgeräte anschaffen können.

„Gesucht werden innovative Ansätze, um Sport und Bewegung für alle und überall im öffentlichen Raum erlebbar zu machen“, sagte Andy Grote weiter. Denn: In der „Active City Hamburg“ soll der Sport zu den Menschen kommen.

An 19 Standorten wurden nach Angaben der Innen- und Sportbehörde schon Projekte gefördert. Dazu gehören unter anderem diverse Outdoor-Fitnessgeräte, eine Tischtennisplatte, inklusive Bewegungsinseln oder City-Sportboxen. Über letztere lassen sich kostenfrei diverse Sportgeräte ausleihen.

„Je niedriger die Hürden dabei sind, desto mehr Menschen erreichen wir“, sagte Sportstaatsrat Christoph Holstein (SPD) bei der Eröffnung der Sportbox im Stadion Hammer Park im vergangenen September. Anträge für neue Mittel aus dem „Parksport-Fonds“ können laut Behörde ab sofort eingereicht werden.