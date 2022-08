In Spanien schon beliebter als Tennis – dieser Sport kommt jetzt nach Hamburg

Haben Sie schon einmal etwas von der Sportart Padel gehört? Das ist eine Mischung aus Tennis und Squash – und erlebt in einigen Ländern einen regelrechten Hype. Nun hat in Hamburg Deutschlands größte Padel-Halle eröffnet. MOPO-Reporter Elias Lübbe hat dort gleich mal mit Deutschlands bestem Spieler Maël Saugy trainiert.

Der Platz sieht aus wie beim Tennis – und auch sonst erinnert Padel sehr an die Sportart von Federer, Nadal und Co. Anders sind die vier Meter hohen Wände aus Glas und eine Art Maschendrahtzaun um den Platz herum. Diese Wände dürfen wie beim Squash mit bespielt werden.

In Hamburg findet man Deutschlands größte Padel-Halle im Curslacker Heerweg 265.

Es treten immer zwei gegen zwei an: Wer es schafft, dass der Ball bei den Gegnern zweimal auf dem Boden aufkommt, kriegt einen Punkt – wie beim Tennis eben. Gespielt wird mit extra Padel-Schlägern und -Bällen.

Padel ist in Spanien beliebter als Tennis – und kommt nun nach Hamburg

Der Sport ist in einigen Ländern extrem beliebt: Vor allem in Spanien gibt es viele Padel-Fans: Mit vier Millionen aktiven Spieler:innen ist es dort beliebter als Tennis. Die Trend-Sportart kommt nun auch zu uns – am Sonntag hat in Curslack die größte Padel-Halle Deutschlands eröffnet.

Tennis mit Bande: Die Padel-Plätze haben Glaswände. MOPO-Reporter Elias Lübbe hat’s ausprobiert.

Um 11 Uhr öffneten erstmals die Tore: Padel-Erfahrene und -Neulinge treffen in der Halle ein – die Plätze sind schnell belegt. Besonders auffällig ist der freundschaftliche Austausch unter den Spieler:innen.

Für den Padel-Test wagt sich MOPO-Reporter Elias Lübbe auf den Platz – mit Deutschlands bestem Spieler Maël Saugy. „Es ist super, dass es jetzt in Hamburg auch so eine hochwertige Halle gibt“, so Saugy.

Deutschlands bester Padel-Spieler zeigt MOPO-Reporter Elias Lübbe die Grundschläge.

Saugy erklärt, worauf es ankommt und wirkt geübt beim Erklären: „Den Schläger hält du wie einen Hammer und ziehst ihn dann um deinen Kopf, als würdest du dir einen Schal umwerfen.“ Nach ein paar Probeschlägen geht es dann weiter zu den Courtwänden: „Der Ball darf, nachdem er an die Glasscheibe gekommen ist, nicht mehr auf dem Boden aufkommen.“ Das erweist sich dann schon als schwieriger, doch nach ein paar Bällen merkt der MOPO-Reporter einen ersten Fortschritt.

Natürlich muss man sich erstmal an die Schläger gewöhnen und auch daran, dass der Ball um einen herumfliegt und an den Wänden abprallt. Doch nach einer kurzen Eingewöhnungsphase versteht man, wieso die Spanier:innen den Sport lieben: Padel ist schnell, abwechslungsreich – und leicht zu lernen. Auch schon Kinder ab drei Jahren können mit dem Sport anfangen.

Reporter Elias Lübbe hat die Trendsportart Padel sehr viel Spaß gemacht.

Leiter der Halle Henning Kinkhorst ist sehr zufrieden mit der Eröffnung: „Unser Opening ist der Beginn einer Reise – wir wollen Padel olympisch werden lassen!“ Um dieses Ziel zu erreichen, soll die neu eröffnetet Halle ein Leistungszentrum mit einer Akademie für die Ausbildung von Trainer:innen werden. Und auch die Deutschen Meisterschaften im Dezember werden hier ausgetragen.

Weshalb es in Spanien so einen Hype gibt, ist nach dem Test klar: Padel macht einfach sehr viel Spaß! Wer die Trend-Sportart auch mal ausprobieren möchte, kann bis zum 1. September zwischen 19 Uhr und 22 Uhr einfach in die Halle kommen und kostenlos spielen. Schläger können für eine kleine Gebühr ausgeliehen werden. Adresse: Curslacker Heerweg 265.