CSD-Demo in Hamburg: Diese Straßen sind gesperrt

Am Samstag findet in Hamburg die traditionelle Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) statt. Es ist der Höhepunkt der Pride Week. Bereits ab Freitagabend findet ein Straßenfest statt. Für Autofahrer:innen und Bus-Fahrgäste bedeutet das Einschränkungen im Verkehr.

Die CSD-Demo startet am Samstag um 12 Uhr in St. Georg. Über die Lange Reihe verläuft die Route über die Kirchenallee, durch die Ernst-Merck-Straße, den Steintorwall, die Mönckebergstraße, den Steintorwall, den Glockengießerwall und endet am Jungfernstieg. Die Lange Reihe ist bereits ab 9 Uhr für den Verkehr gesperrt.

CSD 2023 in Hamburg: Straßen in der City gesperrt

Zwischen Jungfernstieg und Ballindamm findet von Freitag bis Sonntag außerdem ein Straßenfest im Rahmen des CSD und der Pride Week statt. Hierfür sind beide Straßen bereits ab 6 Uhr am Donnerstagmorgen gesperrt. Erst am Montag ab 6.30 Uhr gibt die Polizei den Verkehr dort wieder frei.

Das ist die Demo-Route des CSD 2023 in Hamburg. Hamburg Pride/hfr Das ist die Demo-Route des CSD 2023 in Hamburg.

Am Freitagabend findet ab 18.30 Uhr zudem der Dyke March statt, eine Demonstration für lesbische Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Start ist an der Bergstraße/Ecke Mönckebergstraße. Die Route führt über den Steintorwall, den Steintordamm, den Steindamm, die Danziger Straße bis zur Langen Reihe. Dort ist am Carl-von-Ossietzky-Platz eine Abschlusskundgebung geplant. Die Straßen werden für die Dauer der Demo für den Verkehr gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Jetzt ist es amtlich: CSD-Crew lädt Hamburger CDU aus

Auch bei zahlreichen Buslinien gibt es in den kommenden Tagen Einschränkungen. Von Donnerstag, 6 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, kommt es „im Bereich Grindel, St. Georg und Innenstadt zu Straßensperrungen und Umleitungen, die auch den Busverkehr beeinträchtigen“, teilte der HVV mit.

Davon betroffen sind die Buslinien 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 112, X3, X35, X80, 602, 603, 604, 605 und 688. Fahrgäste sollen auf U- und S-Bahnen ausweichen. Doch auch dort drohen Einschränkungen: Seit dem 29. Juli ist der Citytunnel wegen Bauarbeiten gesperrt. Bereits seit Mitte Juli fahren auf der U1 Ersatzbusse zwischen Wandsbek Markt und Wandsbek-Gartenstadt. Noch bis zum kommenden Mai ersetzen Busse die U2 und die U4 zwischen Rauhes Haus, Legienstraße und Horner Rennbahn.