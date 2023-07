CSD 2023 in Hamburg: Pride Week und große Demo – das müssen Sie wissen

Regenbogenfahnen, Party – und ganz viel Liebe: Bald ist wieder Pride in Hamburg! Das bunteste Fest des Jahres startet Anfang August. Das müssen Sie über den CSD und das Programm drum herum wissen.

Es wird laut, es wird bunt – und es wird politisch: Hoffentlich bei gutem Wetter werden Hunderttausende beim CSD am 5. August demonstrieren und feiern. „Selbstbestimmung jetzt! Verbündet gegen Trans*feindlichkeit“ ist das diesjährige Motto.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren – und CSD-Sprecher Manuel Opitz zeigt sich gegenüber der MOPO enthusiastisch: „Fast ein Jahr lang arbeiten wir auf den CSD hin, jetzt sind wir auf der Zielgeraden und das heißt: Die Vorfreude steigt!“

Das ist die Demo-Route vom CSD 2023 in Hamburg

Der Veranstalter rechnet mit rund 250.000 Teilnehmenden an der CSD-Demo am Samstag, den 5. August ab 12 Uhr. Natürlich wird auch in diesem Jahr reichlich Prominenz aus dem Show-Business und der Politik mitlaufen. Die Demo-Route startet in der Langen Reihe (Höhe Schmilinskystraße) in St. Georg und verläuft dann durch die

Kirchenallee am Hauptbahnhof, durch die Ernst-Merck-Straße, den Steintorwall, die Mönckebergstraße, den Steintorwall, den Glockengießerwall und endet an der Lombardsbrücke gegenüber vom Jungfernstieg.

Das ist die Demo-Route des CSD 2023 in Hamburg.

Mit dabei sind natürlich auch wieder Trucks von Unternehmen, die Flagge für Diversität und Offenheit zeigen, von Parteien und Vereinen – das Interesse, am CSD dabei zu sein, sei „riesig“, so Manuel Opitz. Neu ist hierbei ein Selbstauskunftsbogen: „Alle Unternehmen und Parteien, die einen Truck stellen möchten, müssen darüber Auskunft geben, welche queerfreundlichen Maßnahmen bereits getroffen wurden, inwiefern die LGBTIQ*-Community außerhalb des CSD unterstützt wird und welche Maßnahmen künftig geplant sind, um für die Gleichstellung und Akzeptanz queerer Menschen in der Gesellschaft einzutreten. Damit möchten wir Denkanstöße liefern und Unternehmen und Parteien zur Selbstreflexion bewegen“, sagt Manuel Opitz der MOPO.

CSD in Hamburg: Mitfahrgelegenheiten für Ältere

Hamburg Pride bietet in Kooperation mit der „Hamburger Stadtrundfahrt – Die Roten Doppeldecker“ eine Mitfahrgelegenheit über die gesamte CSD-Route für ältere queere Menschen und solcher mit eingeschränkter Mobilität an. Die Mitfahrt ist kostenfrei, der Bus allerdings nicht barrierefrei. Anmeldungen bis zum 29. Juli an: daniela.bibo@hamburg-pride.de.

30 Trucks waren beim CSD 2022 unterwegs.

Pride Week: Viele Veranstaltungen rund um queere Themen

Viele verbinden die Pride ausschließlich mit dem CSD – dabei ist die Riesen-Demo lediglich der Höhepunkt der sogenannten „Pride Week“: Zwischen Samstag, 29. Juli, und Sonntag, 6. August, finden in Hamburg zahlreiche Veranstaltungen rund um queere Themen statt.

Gutes Wetter, beste Laune: Der CSD 2022 in Hamburg – hier die Lange Reihe (St. Georg).

„Vorträge, Diskussionen, Aufführungen, Partys, Lesungen, Talks und vieles mehr“ gibt es laut Veranstalter während der Pride Week. Den Veranstaltungsterminen mit allen Terminen und Adressen finden Sie hier.

„Pride Night“: Die Eröffnung der buntesten Woche Hamburgs

Die „Pride Night“ auf Kampnagel am Samstag, 29. Juli, ist die offizielle Eröffnung der Pride Week in Hamburg. „Die Veranstaltung ist eine super Mischung aus Musik, Talks, Politik und Performances“, sagt Manuel Opitz. „Ich bin sicher, dass die Pride Night wieder ein besonderer Höhepunkt wird.“

Die „Pride Night“ startet um 20 Uhr, ab 19.30 Uhr gibt es einen Sektempfang. Nach der Show wird gefeiert – und zwar bei der großen Opening-Party. Die Tickets für die „Pride Night“ kosten 30 Euro und können auf der Kampnagel-Seite gekauft werden.

Lust auf Party? Das CSD-Straßenfest an der Binnenalster

Wer Lust auf eine richtig gute Party hat, wird zwischen Freitag, 4. August, und Sonntag, 6. August, an der Binnenalster sicherlich glücklich! Der Jungfernstieg und der Ballindamm werden zu einem queeren Feier-Hotspot mit Info-, Verkaufs und Gastroständen – die City wird zur großen Open-Air-Tanzfläche!

Richtig schön bunt: Kiki (l) und Priscilla Asbest beim Hamburger CSD im vergangenen Jahr.

Auf der CSD-Bühne gegenüber dem Alsterpavillon wird es ein abwechslungsreiches Programm geben: Hier ist das vollständige Programm.

„Regenbogentag“ auf dem Sommerdom: Bunte Parade über das Heiligengeistfeld

Auch schon jetzt sind überall in der Stadt Regenbogenflaggen zu sehen, die an Balkonen oder öffentlichen Gebäuden hängen. Und auch der Sommerdom, der am Freitag, 21. Juli, gestartet ist, wird in den bunten Farben eingetaucht sein: Am Donnerstag, 3. August, findet dort nämlich der sogenannte „Regenbogentag“ statt.

Bereits zum siebten Mal werden Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer Parade über das Gelände auf dem Heiligengeistfeld (St. Pauli) ziehen und sorgen so für queere Sichtbarkeit auf dem größten Volksfest des Nordens. Begleitet werden sie von einer Sambagruppe, die für ordentlich Stimmung sorgt. Los geht es um 19 Uhr vor dem Riesenrad.

Hamburger „Pride Award“: Jetzt abstimmen!

Der Hamburger „Pride Award“ wird jedes Jahr zum CSD verliehen und zeichnet Personen oder Vereine aus, die sich in besonderer Weise für die Rechte queerer Menschen eingesetzt haben. Abstimmen kann jeder – und das Voting läuft noch!

Nominiert sind die „Hamburger Bollenmädels“, die sich für die Sichtbarkeit von Vielfalt engagieren, das Redaktionsteam von „Pink Channel“, das Radio- und Videobeiträge für queere Menschen produziert, und das Magnus-Hirschfeld-Centrum, eine Begegnungs- und Beratungsstätte der LGBTIQ+-Community. Wer soll gewinnen? Hier können Sie Ihre Stimme abgeben.