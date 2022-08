250.000 Teilnehmer erwartet: Hamburg feiert den größten CSD aller Zeiten

Hamburg ist bunter denn je! Am Samstag kehrt der Christopher Street Day (CSD) in seiner ganzen Pracht zurück, die Demonstration für Vielfalt, Toleranz und Respekt wird die größte der CSD-Geschichte! 250.000 Menschen werden in der Innenstadt erwartet, um 12 Uhr soll die Demo in St. Georg starten und bis zum Jungfernstieg ziehen. Die MOPO ist vor Ort und gibt einen Überblick.

Ausgelassene Stimmung bei CSD-Demo

12.56 Uhr: Konfetti, Seifenblasen, tanzende Menschen: Die Stimmung auf der CSD-Demo ist wie erwartet ausgelassen und fröhlich. Beliebtester Song des Tages bislang: „I kissed a girl“ von Katy Perry. Doch die Teilnehmer bringen auch ihre ernsten Botschaften rüber: Sie setzen sich ein für Transsexuellenrechte und für den Schutz queerer Menschen.

CSD-Demo ist gestartet

12.25 Uhr: Es geht los! Die CSD-Demo wurde mit Konfetti-Kanonen eröffnet, in der ersten Reihe standen u.a. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne). Der Demozug mit Tausenden Teilnehmern und 30 Trucks zieht jetzt die Lange Reihe entlang.

Der Demozug ist in der Langen Reihe gestartet

So viele gleichgeschlechtliche Ehen wurden 2021 in Hamburg geschlossen

12.19 Uhr: Das Statistikamt Nord hat vor dem CSD Zahlen zur gleichgeschlechtlichen Ehe in Hamburg und Schleswig-Holstein veröffentlicht. Demnach wurden 2021 in der Hansestadt 108 Männer miteinander verheiratet sowie 99 Frauen.

Mitfahrgelegenheit im roten Bus

11.44 Uhr: Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität bieten die Organisatoren vom Verein Hamburg Pride Mitfahrgelegenheiten an: Die roten Doppeldecker der Hamburger Stadtrundfahrt fahren dafür über die CSD-Route. Barrierefrei sind die Busse allerdings nicht.

Fegebank & Tschentscher erwartet

11.17 Uhr: Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) freut sich auf die CSD-Demo. „Heute setzen wir gemeinsam ein starkes Signal für Freiheit, Akzeptanz & Selbstbestimmung und gegen Diskriminierung, Hass und Gewalt“, twitterte Fegebank am Samstagvormittag.

Neben Fegebank werden unter anderem auch der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne), erwartet.

Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen

11.02 Uhr: Die Polizei warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen und rät dazu, am Samstag zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem schienengebundenen Nahverkehr anzureisen. Alle anderen Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich rund um die Hamburger Innenstadt möglichst weiträumig umfahren.

#CsdHamburg ️‍Auf dem Straßenfest geht es schon bunt zu.

Weitere Infos zum Christopher Street Day @Hamburg_Pride



Wir wünschen euch ein schönes Wochenende! pic.twitter.com/XMdSl4fQ62 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) August 5, 2022

CSD in Hamburg: Das ist die Route der Demo

10.44 Uhr: Startpunkt wird um 12 Uhr die Lange Reihe im Stadtteil St. Georg sein, Endpunkt der Jungfernstieg. Teil des Demozugs sollen auch 30 Trucks sein.

Die geplante Route der Parade

„Große Sehnsucht“ – Organisatoren voller Vorfreude

10.25 Uhr: „Wir spüren in der Community nach zwei Jahren Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie und Fahrrad-Demos eine große Sehnsucht nach dem regulären CSD“, sagten die Co-Vorsitzenden des Vereins Hamburg Pride, Nicole Schaening und Christoph Kahrmann.

So viele Gruppen angemeldet wie noch nie

9.59 Uhr: Insgesamt 82 Gruppen, darunter auch Vereine wie der FC St. Pauli und politische Parteien, sollen auf einer rund vier Kilometer langen Strecke durch die Hamburger Innenstadt ziehen. Los geht es an der Langen Reihe im Stadtteil St. Georg, Ziel ist der Jungfernstieg.

Nach Ende der Demo wartet im Stadtteil St. Pauli mit dem Pink Pauli Festival die laut Veranstaltern größte CSD-Abschlussparty, die es jemals in Hamburg gab. In insgesamt 15 Clubs und Bars soll auf der Reeperbahn bis tief in die Nacht gefeiert werden.