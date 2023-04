Ein Jahr U-Bahn-Sperrung! Das kommt auf Fahrgäste in Hamburgs Osten zu

Es ist eins der größten Infrastrukturprojekte in Hamburgs Osten: Die Verlängerung der Linie U4 bis zur Horner Geest. 13.000 Bürger sollen dadurch Anschluss ans U-Bahn-Netz erhalten, die Bauarbeiten laufen bereits seit Sommer auf Hochtouren. Jetzt gibt es aber erst einmal eine schlechte Nachricht für alle Pendler: Eine wichtige U-Bahn-Strecke wird für ein Jahr gesperrt.

Dreh- und Angelpunkt für die U4-Verlängerung ist die Haltestelle Horner Rennbahn, an der die Linie künftig nicht nur wie gehabt weiter nach Billstedt, sondern auch zur Horner Geest fahren soll. An der Horner Rennbahn hält ebenfalls die U2, die Billstedt und Niendorf mit der Innenstadt verbindet.

U4-Bauarbeiten: Strecke muss ein Jahr gesperrt werden

Damit sich die U4 dort wie geplant künftig ausfädeln und weiter bis zur Horner Geest fahren kann, errichtet die Hochbahn jetzt ein Kreuzungsbauwerk, an der sich die beiden U-Bahnen künftig trennen. „Baulich ist das Projekt eine große Herausforderung“, erklärt Hochbahn-Projektleiter Dirk Göhring. In einem recht engen Baufeld müssen wir die Ausfädelung der U4 vorbereiten, den Bestandstunnel abbrechen und danach die Tunnel für die U4 und die darüber hinwegführende U2 wieder aufbauen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Anschluss für tausende Hamburger: Hier entsteht die neue U4

Was bedeutet das jetzt konkret? Ab dem 3. Mai bis zum April 2024 wird der Abschnitt zwischen den U2/U4-Haltestellen Legienstraße, Horner Rennbahn und Rauhes Haus komplett gesperrt. In dieser Zeit fahren Busse statt Bahnen im Drei-Minuten-Takt. Diese halten zusätzlich an der Haltestelle Bauerberg.

So wird der Ersatzverkehr an der Horner Rennbahn aufgebaut

Fahrgäste von und nach Billstedt haben die Möglichkeit, einen Direktbus ohne Halt bis zur Haltestelle Rauhes Haus zu nehmen. Dieser fährt alle zwei Minuten. Sieben Ampeln haben dafür eine Sonderschaltung bekommen, damit sie die Busse vor den Autos priorisieren.

Zusätzlich hat die Hochbahn für die einjährige Sperrung zwei neue Xpress-Buslinien eingerichtet. Die Linie X61 startet an der Washingtonallee, die X65 am Öjendorfer Friedhof. Mit den beiden Linien erreichen die Fahrgäste die U/S-Bahn-Haltestelle Wandsbeker Chaussee. Wer möchte, kann auch aufs Fahrrad umsteigen: Entlang der U2/U4-Strecke verläuft die Veloroute 8. „Man kann eine U-Bahn nie komplett ersetzen, aber unser Ersatzverkehrpaket versucht, nah dran zu kommen“, resümiert Hochbahn-Verkehrsplaner Lykourgos Tsirigotis zufrieden.

Vor dem großen Umbau stehen noch einzelne Sperrungen an

Für die vielen, dicht getakteten Ersatzbusse benötigt die Hochbahn 120 zusätzliche Fahrer, die zum Teil von den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein und anderen Busunternehmen eingesetzt werden. Die U4 fährt in der gesamten Zeit zwischen Elbbrücken und Burgstraße, die U2 von Niendorf Nord bis zum Rauhen Haus, beziehungsweise von Billstedt bis zur Legienstraße. Insgesamt sind von der einjährigen Sperrung pro Richtung täglich bis zu 28.000 Fahrgäste betroffen.

Bevor es dann im Mai losgeht, stehen allerdings noch ein paar Sondersperrungen an: Am Donnerstag, 27. April von 21 Uhr bis Betriebsschluss sind die Linien U2/U4 zwischen Berliner Tor und Billstedt gesperrt. Von Freitag, 28. April bis Montag, 1. Mai Betriebsschluss fahren keine U-Bahnen zwischen Berliner Tor und Horner Rennbahn und am Dienstag, 2. Mai nicht zwischen Rauhes Haus und Billstedt. Auf allen gesperrten Abschnitten werden Busse statt Bahnen eingesetzt.

Ist die U4 bis 2026 einmal fertig ausgebaut, soll sie für die Anwohner vor allem ein Anreiz sein, auf das Auto zu verzichten, denn die Strecke bis zum Hauptbahnhof verkürzt sich von 23 auf 13 Minuten. Die Verlängerung inklusive den zwei neuen Haltestellen „Stoltenstraße“ und „Horner Geest“ kostet insgesamt 465 Millionen Euro.