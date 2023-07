S-Bahn Hamburg: Citytunnel ab heute wochenlang dicht

Die große Ferienbaustelle der S-Bahn hat begonnen: Seit dem Wochenende fahren im Citytunnel keine S-Bahnen mehr. Und auch nach den Sommerferien kommt es zu Einschränkungen.

Vom 29. Juli an kommt es wegen Schienenerneuerungen zu einer Vollsperrung des Citytunnels zwischen Hauptbahnhof und Altona. Die DB empfiehlt, die Sperrung mit den Dammtor-Linien S21 und S31, per U-Bahn oder per Linienbusse zu umfahren. Einen Ersatzverkehr mit Bussen wird es nicht geben.

Die Linien S1 und S3 werden über die Verbindungsbahn umgeleitet. Die S31 fährt von Süden nur bis zum Hauptbahnhof. Die Verstärkerlinien S2 und S11 fallen aus.

S-Bahn Hamburg: Einschränkungen auch nach den Sommerferien

Die Bauarbeiten am Citytunnel führen auch über die Ferien hinaus zu Einschränkungen: Bis zum 6. September fahren keine Züge durch den Tunnel. Erst ab dem 7. September wird der Verkehr wieder nach Fahrplan laufen.

Die S11 wird nach Ende der Sommerferien zwischen Berliner Tor und Poppenbüttel pendeln, die Linie S2 fällt weiterhin ganz aus. Die S1 und S3 fahren jedoch wieder im regulären Takt über Dammtor.

„Selbstverständlich ist das zunächst eine Belastung, danach profitieren aber alle von einer leistungsfähigeren Infrastruktur. Wir arbeiten vor allem in der Ferienzeit, damit möglichst wenige Fahrgäste von den Sperrungen betroffen sind“, hatte S-Bahn Chef Kay Uwe Arnecke bei der ersten Ankündigung der Großbaustelle unter der City erklärt. (dpa/mwi)