Brände, Verletzte, Sachschaden: Das ist die Feiertags-Bilanz

Feuerwehr und Polizei mussten an den Weihnachtsfeiertagen in Hamburg und Schleswig-Holstein mehrmals ausrücken. Es gab zahlreiche Verletzte und hohe Sachschäden.

Mehrere Brände und Verkehrsunfälle haben die Einsatzkräfte in Hamburg und Schleswig-Holstein an den Weihnachtsfeiertagen beschäftigt.

Hamburg: Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Bei einem Brand im Hamburger Stadtteil Rotherbaum wurde Heiligabend ein Mann schwer verletzt. Einsatzkräfte konnten ihn aus der Wohnung retten und brachten ihn mit erheblichen Verbrennungen in ein Krankenhaus. Eine jüngere Frau wurde ebenfalls leicht verletzt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Ursache für das Feuer ist noch unbekannt.

In Schleswig-Holstein rückte die Feuerwehr am späten Heiligabend wegen eines Brandes in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) aus. 25 Bewohner zweier Mehrfamilienhäuser hatten die Gebäude eigenständig verlassen können, andere waren aufgrund der starken Rauchentwicklung aus zwei Treppenräumen und dem Keller in ihren Wohnungen eingeschlossen. Atemschutztrupps retteten mithilfe von Brandfluchthauben 20 Bewohner, darunter mehrere Kinder. Verletzt wurde niemand.

In Kaltenkirchen sorgte ein Kellerbrand an Heiligabend für Wirbel. Feuerwehr Segeberg In Kaltenkirchen sorgte Heiligabend ein Kellerbrand für Aufregung.

Einen Tag später kam es in einem Zweifamilienhaus im benachbarten Kisdorf (Kreis Segeberg) zu einem Brand mit 200.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde auch hier niemand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe bereits das gesamte Erdgeschoss eines Einzelhauses in Flammen gestanden. Das Feuer verursachte auch Schäden an den benachbarten Gebäuden. Wie der Brand ausbrechen konnte, ist noch unklar.

Veddel: Feuerwehr evakuiert Haus mit 14 Bewohnern

Nicht nur die Feuerwehr hatte über die Feiertage einiges zu tun. Auch Polizei und Rettungsdienst mussten für mehrere Verkehrsunfälle ausrücken. In Lockstedt (Kreis Steinburg) kamen am frühen Dienstagmorgen zwei Frauen mit ihrem Auto von der Straße ab. Der Wagen kam ins Schleudern und überschlug sich. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, die Beifahrerin leichte.

Schon in der Nacht zum Sonntag musste die Feuerwehr wegen eines Brandes in Hamburg-Veddel ein fünfgeschossiges Haus mit 14 Bewohnern evakuieren. Ein Mann aus der Brandwohnung im zweiten Stock wurde leicht verletzt, ein Kind aufgrund eines Infekts mit Fieber zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehr brachte elf Menschen mit Fluchthauben über das Treppenhaus in Sicherheit, und drei weitere über ein Drehleiterfahrzeug. (dpa/ncd)