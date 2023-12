„Dramatisch“: Haus in Hamburg brennt – Bewohner stehen rufend am Fenster

Ein verheerender Wohnungsbrand in der Wilhelmsburger Straße hielt die Feuerwehr Hamburg am späten Samstagabend in Atem. Gegen 23.35 Uhr ging der Notruf ein: Eine Wohnung im zweiten Stock eines fünfstöckigen Hauses stand in Flammen.

Als die Feuerwehr eintraf, sah sie mehrere Bewohner, die aus den Fenstern um Hilfe riefen. „Ein dramatisches Bild“, sagt ein Sprecher der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte evakuierten insgesamt 14 Personen, drei von ihnen über eine Drehleiter.

Hamburg: Wohnung auf der Veddel brennt – 14 Personen evakuiert

Ein Mann aus der Brandwohnung erlitt eine leichte Rauchvergiftung, wollte aber nicht ins Krankenhaus. Ein Kind musste wegen eines Fieberinfekts von einem Notarzt behandelt und in eine Klinik gebracht werden.

Die Feuerwehr löschte das Feuer. Dabei stellte sie fest, dass in zwei Wohnungen Gas ausströmte. Eine Messung ergab, dass eine Gasleitung durch die Hitze beschädigt worden war.

Das könnte Sie auch interessieren: Skurriler Feuerwehreinsatz in Hamburg: Was macht die Matratze im Baum?

Nachdem die Wohnungen gelüftet und kontrolliert worden waren, übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei, die die Brandursache ermitteln soll. Die betroffenen Bewohner wurden, organisiert durch das Bezirksamt Mitte, in einer Notunterkunft untergebracht.

Die Feuerwehr Hamburg war mit 53 Einsatzkräften vor Ort. (vd)