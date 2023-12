Sturmtief „Zoltan“ sorgte im Norden für Überschwemmungen und Zerstörung. Auf der Fehmarnsund-Brücke brachte das Unwetter sogar Lkw und Transporter zum Kippen. Das Bauwerk wurde gesperrt – und hunderte Menschen mussten in ihren Fahrzeugen ausharren. Darunter ein Flixbus voller Passagiere, die von dem Unternehmen weder Informationen bekamen noch Verpflegung. Ein Vater klagt an.

Sturmtief „Zoltan“ sorgte im Norden für Überschwemmungen und Zerstörung. Auf der Fehmarnsund-Brücke brachte das Unwetter sogar Lkw und Transporter zum Kippen. Das Bauwerk wurde gesperrt – und hunderte Menschen mussten in ihren Fahrzeugen ausharren. Darunter ein Flixbus voller Passagiere, die von dem Unternehmen weder Informationen bekamen noch Verpflegung. Ein Vater klagt an.

Am Donnerstagnachmittag sei seine Tochter pünktlich in Kopenhagen in den Bus gestiegen, sagt Vater Gerd J. der MOPO. Ihr Ziel: die Heimat Hamburg, um über die Weihnachtstage bei der Familie zu sein.

Flixbus kommt nicht über Fehmarnsund-Brücke

Schon die Überfahrt mit der Fähre sei sehr stürmisch gewesen, der Flixbus seiner Tochter habe die letzte Fähre zur Insel Fehmarn bekommen, bevor die Verbindung unterbrochen worden sei. „Auf der Insel kamen sie schlecht voran, die Straßen waren waren voll. Sie kamen nur ganz wenige Kilometer voran.“ Denn: Auf der beliebten Urlaubsinsel sorgte „Zoltan“ bereits für Störungen – ehe das Sturmtief dann auf der Fehmarnsund-Brücke Transporter umpustete und die Brücke in Gänze gesperrt wurde.

Der Flixbus musste gegen 20.15 Uhr stoppen – so wie alle anderen Fahrzeuge auch. Ein Weiterkommen war unmöglich. Gerd J. rief bei der Polizei an, doch die Beamten konnten ihm nicht sagen, wann die Brücke wieder freigegeben wird: „Erschwerend hinzu kam, dass die Rettungsarbeiten auf der Brücke in der Nacht wegen des Sturms eingestellt werden mussten. Die ganze Nacht passierte dann leider gar nichts.“

Flixbus sitzt auf Fehmarn fest – Fahrgäste ohne Verpflegung

Die Fahrgäste im Flixbus sollen in der Zeit keinerlei Informationen erhalten haben, weder vom Fahrer noch auf eine andere Weise. J. rief in der Zentrale des Unternehmens an, doch: „Dort wurde ich unter dem Vorwand Datenschutz abgewimmelt. Ich hätte ja keine Buchungsnummer, daher könne man mir keine Auskunft geben. Eine Frechheit. Das war das Schlimmste.“ Dazu sei die Hilflosigkeit gekommen, seiner Tochter nicht aktiv helfen zu können.

Die Fahrgäste im Flixbus hätten daraufhin versucht, zu schlafen – bei Sturm und ständigem Gewackel. Ein Fahrgast sei ausgestiegen und in ein Hotel gegangen. Er habe am Morgen Snacks und Getränke gebracht. Gerd J.: „Das war sehr nett, von Einsatzkräften oder Flixbus selbst kam nämlich nichts.“ Seine Tochter habe auch kurz überlegt, den Fußmarsch zum Hotel auf sich zu nehmen, sich aber dagegen entschieden, „weil niemand wusste, wann es weiterging. Den Bus verpassen wollte sie nicht“, so der Vater.

Das könnte Sie auch interessieren: „Bringe Euch alle um!“ Eltern kritisieren Umgang der Schule mit Bedrohungslage

Um 14 Uhr die Erlösung: Die Fahrt konnte nach fast 18 Stunden Zwangspause endlich weitergehen. Bei stark stockendem Verkehr – es ging nur einspurig über die Brücke – fuhr der Busfahrer los. Um 16.30 Uhr holte Gerd J. seine Tochter vom Hamburger Hauptbahnhof ab – 24 Stunden, nachdem sie in Kopenhagen losgefahren war. „Ich brachte sie in gute Hände zur Mama“, sagt Gerd J.

Nach Weihnachten soll es wieder zurück nach Dänemark gehen. Eine Busfahrt komme momentan nicht in Frage: „Das Trauma muss sie erstmal überwinden.“ Flixbus hat auf eine Anfrage der MOPO bislang nicht reagiert.