Dramatischer Wohnungsbrand in Hamburg: Mann steht in Flammen

Flammen schlugen aus den Fenstern: In Rotherbaum ist es an Heiligabend zu einem dramatischen Wohnungsbrand gekommen. Die Feuerwehr rettete vier Menschen. Eine Person stand laut Feuerwehr in Flammen und erlitt schwerste Verbrennungen.

Wie die Feuerwehr sagte, seien die Retter gegen 23.45 Uhr in die Straße Rutschbahn gerufen worden. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute schlugen Flammen aus einer Wohnung im fünften Obergeschoss. Darin laut Polizei: zwei Bewohner.

Brand in Hamburg – eine Person schwerstens verletzt

Sofort wurde Verstärkung angefordert, zusätzliche Löschfahrzeuge, Rettungswagen und ein Notarzt rückten an. Rund 50 Retter waren im Einsatz.

Laut einem Feuerwehrsprecher rettete die Feuerwehr eine brennende Person, einen Mann (53) aus der Wohnung. Der Schwerstverletzte kam in eine Spezialklinik. Eine Familienangehörige wurde leicht verletzt, zwei weitere blieben unbeschadet.

Während des Einsatzes wurden zehn Wohnungen in dem Haus geräumt. Insgesamt 17 Personen wurden vorübergehend in einem Linienbus betreut. Als Brandursache vermutet die Polizei den Wechsel einer Gaskartusche an einem Deko-Ofen.