Balkonbrand in Othmarschen: Feuerlöscher hat keine Chance

Die Hamburger Feuerwehr ist zu einem Einsatz an die Jürgen-Töpfer-Straße in Othmarschen ausgerückt: Am Samstagmittag schlugen dort plötzlich Flammen von einem Balkon.

Die Feuerwehr wurde gegen 13.20 Uhr alarmiert: Das Wohnhaus befindet sich in einem Neubaugebiet zwischen Lidl, Rewe und dem UCI-Kino. Schon vor Eintreffen der Rettungskräfte hat eine Person – unklar, ob Mieter oder Passant – mit einem kleinen Feuerlöscher versucht, die Flammen zu bändigen.

Die Einsatzkräfte übernahmen und löschten den Brand. „Es gab keine Verletzten“, sagte ein Sprecher zur MOPO. Auf dem Balkon soll Unrat in Brand geraten sein. Was das Feuer auslöste, ist unbekannt. Die Polizei ermittelt. (dg)