Großeinsatz im Norden: Keller in Flammen – 60 Bewohner müssen Haus verlassen

Mehrere Bewohner eines Hochhauses in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) mussten am Heiligabend ihre Wohnungen verlassen. Grund: Im Keller des Wohnblocks war ein Brand ausgebrochen. Giftiger Qualm zog die Etagen hoch.

Die Rettungskräfte wurden gegen 23.50 Uhr zum Kallieser Stieg gerufen. Laut Feuerwehr hatten Bewohner eines Hochhauses eine starke Verqualmung im Treppenhaus gemeldet: Der Rauch sei bereits in Wohnungen eingedrungen. Mehrere Wehren und Rettungswagen mit rund 80 Retter rückten an.

Kellerbrand in Kaltenkirchen: 60 Bewohner betroffen

Ein Feuerwehrsprecher bestätigte der MOPO, dass es im Keller gebrannt hatte und rund 60 Bewohner evakuiert werden mussten. Sie wurden vom Rettungsdienst betreut und später in einem Linienbus untergebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuerdrama an Heiligabend in Hamburg – ein Schwerverletzter

Nach rund drei Stunden war das Feuer gelöscht, die Mieter konnten zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Bereits am vergangenen Freitag war es im Kallieser Stieg zu einem Kellerbrand in einem der Häuser gekommen.