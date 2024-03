HSV – Osnabrück im Liveticker: Nutzt Hamburg die Patzer der Konkurrenz?

Der HSV hat an diesem Sonntag die Möglichkeit, ganz wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga zu sammeln. Im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart geht es im heimischen Volksparkstadion gegen den VfL Osnabrück nicht nur um einen Sieg, sondern auch um Platz zwei in der Tabelle. Schließlich haben sowohl Spitzenreiter St. Pauli (1:3 auf Schalke) als auch Zweiter Holstein Kiel (2:2 bei Hertha BSC) und Verfolger Hannover 96 (ebenfalls 2:2 gegen Düsseldorf) Punkte liegen gelassen. Ob die Hamburger diese Patzer der Konkurrenten nun nutzen können? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker