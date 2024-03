Schalke – St. Pauli im Liveticker: Baut der Spitzenreiter den Vorsprung aus?

Der FC St. Pauli will seinen herausragenden Lauf in der 2. Bundesliga fortsetzen und den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausbauen. Beim FC Schalke 04 hofft die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler auf den nächsten Sieg, die nächsten drei Punkte und vielleicht sogar einen Abstand von bis zu 13 Punkten auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Anstoß für die Kiezkicker ist in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen um 18.30 Uhr, mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker