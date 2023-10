St. Pauli gegen Schalke im Liveticker: Kommen die Kiezkicker im Pokal weiter?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Der FC St. Pauli empfängt Ligakonkurrent Schalke 04 in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Die Kiezkicker sind in der 2. Bundesliga weiterhin das Maß aller Dinge und konnten am vergangenen Wochenende einen spektakulären 2:1-Last-Minute-Sieg gegen den Karlsruher SC feiern. Die Königsblauen holten derweil gegen Hannover 96 eines 3:2-Erfolg. Gegen die Gelsenkirchener gehen die Boys in Brown als leichter Favorit ins Spiel. Anpfiff ist um 18 Uhr. Verpassen Sie keine Sekunde im MOPO-Liveticker!

Das Spiel im Liveticker