St. Paulis Spiel auf Schalke: Absage vom Tisch – aber Behörden warnen DFL

Die Zeit wurde knapp, doch die Lösung ist gefunden: Weil man in Gelsenkirchen einen Weg gefunden hat, wie die mitreisenden St. Pauli-Fans am Freitag vom Hauptbahnhof zur Veltins-Arena kommen, sind sämtliche Spekulationen über eine mögliche Absage des Spiels auf Schalke hinfällig.

Zur Erinnerung: Vor Ort streikt am Spieltag der ÖPNV, was bei einer erwarteten Besucher:innenzahl von 62.000 ein massives Verkehrsproblem vorhersehen lässt. Aber es gab eben auch zusätzlich die Problematik, wie der Kiezklub-Anhang die knapp sieben Kilometer zum Stadion und wieder zurück bewältigen könnte. Zumal es nach den unschönen Ereignissen beim Hinspiel am Millerntor auch Sicherheitsbedenken seitens der Polizei gegeben hatte.

Shuttle-Busse für St. Paulis Fans

Doch die Absage-Nummer ist seit Dienstagnachmittag vom Tisch. Es wurden Shuttle-Busse für die mitreisenden Menschen aus Hamburg organisiert. Damit ist final auch eine mögliche Absage vom Tisch, die sowieso durchgehend nicht wahrscheinlich, wenngleich nicht unmöglich gewesen ist. TV-Sender Sky und die DFL hatten großes Interesse daran, dass die Partie wie geplant über die Bühne geht. Nach Informationen der „WAZ“ aber hatten Stadtverwaltung und Polizei bei der DFL vorgesprochen und im Zweifelsfall auch um eine Verlegung des Spiels gebeten.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Pauli stellt sich schützend vor Fabian Hürzeler

Das ist nun zwar obsolet geworden. Dennoch besorgt die Situation die Verantwortlichen bei Stadt und Polizei. In einem gemeinsamen Brief an die DFL, der der „WAZ Gelsenkirchen“ vorliegt, heißt es: „Selbst wenn nur ein Teil der rund 13.000 bis 15.000 üblicherweise mittels ÖPNV anreisenden Zuschauenden individuell anreisen wird, führt dies zu einer völligen Überlastung der Parkflächen rund um die Veltins Arena. Nach hiesiger Auffassung führt der zu erwartende Anstieg anreisender Zuschauender mittels Pkw darüber hinaus zu einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen auf den das Stadion umgebenden Straßen, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass diese Verkehrsströme zum üblichen freitagnachmittäglichen Feierabendverkehr zusätzlich hinzukommen.“

Verkehrchaos bei Schalke gegen St. Pauli unvermeidbar

Verkehrschaos ist also vorprogrammiert, zumal die Zubringer-Autobahn A 42 derzeit vollgesperrt ist. Dadurch rechnet man mit zahlreichen Menschen, die verspätet zum Spiel erscheinen werden, und entsprechend stressigen Situationen an den Eingangsbereichen.

Die Behörden erwarten außerdem, dass es ob der verstärkten Pkw-Anreise zu einer deutlich erhöhten Vermischung zwischen Gast- und Heimfans auf den Parkplätzen rund um die Arena kommen wird, da die sonst üblichen Verkehrs- und Parkkonzepte, die eine solche Vermischung zu vermeiden helfen, nicht greifen. „Diese Vermischung von Heim- und Gastfans erhöht insbesondere in der Dunkelheit der sogenannten Nachspielphase erheblich das Risiko von körperlichen Auseinandersetzungen auf den nur sehr spärlich beleuchteten Parkplätzen.“

Deshalb bitten Polizei und Stadt Gelsenkirchen die DFL „zur Prüfung und ggf. zur Veranlassung weiterer Maßnahmen zur Minimierung der dargestellten Risiken“.