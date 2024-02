Streik-Chaos auf Schalke: Das ist dran an der möglichen Absage des St. Pauli-Spiels

Es scheint sich irgendwie zur unschönen Regelmäßigkeit zu entwickeln, dass Fans des FC St. Pauli bei dem Versuch, zu Auswärtsspielen ihrer Boys in Brown zu gelangen, vor extrem hohe Hürden gestellt werden. Das ist am Freitag erneut der Fall, wobei es wegen eines drohenden Verkehrs-Chaos sogar das Gerücht gibt, die Partie auf Schalke könnte noch abgesagt werden.

Am Tag des ersten Auswärtsspiels dieses Jahres in Düsseldorf hatte ein Bahn-Streik dafür gesorgt, dass sich der braun-weiße Anhang kurzfristig Alternativen für die Anreise an den Rhein hatte überlegen müssen. Über 5.000 Menschen, die es mit dem Kiezklub halten, waren im Januar davon betroffen, nun sind es sogar knapp 6.000. Das Problem dieses Mal ist allerdings nicht die Bahn, sehr wohl aber ein erneuter Streik.

Bei St. Pauli-Spiel auf Schalke streikt der ÖPNV

Der ÖPNV ist es diesmal, der am Freitag in Gelsenkirchen keinen Dienst verrichten wird. Und das stellt zunächst einmal natürlich alle 62.000 Besucher:innen vor ein großes Problem, weswegen das Gerücht die Runde machte, das Spiel könne womöglich sogar abgesagt werden. Stand jetzt ist das allerdings nicht geplant. Der FC St. Pauli ließ auf Anfrage wissen, dass die Frist für eine Absage eigentlich abgelaufen sei und man bis dato keinerlei öffentliche Andeutungen dahingehend bekommen habe, dass es diesen Plan gibt.

Bliebe die Frage, wie die St. Pauli-Fans, die mit der Bahn anreisen, vom Hauptbahnhof zum Stadion und wieder zurück gelangen sollen. Satte sieben Kilometer beträgt die Distanz, und weil sich beide Fangruppierungen seit den Vorfällen beim Hinspiel eher nicht mehr so freundlich gesinnt sind, müssten An- und Abmarsch sicher von der Polizei begleitet werden.

Klingt mindestens spannend, wenn man es positiv formulieren will. Und bei der Lösungsfindung ist wirklich Einfallsreichtum gefragt.