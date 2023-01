HSV – Vancouver im Liveticker: Erster Sieg im dritten Testspiel?

Der HSV will im dritten Testspiel dieser Winterpause den ersten Sieg einfahren. Nach den Niederlagen beim 1. FC Köln (0:4) und im XXL-Test gegen den SC Freiburg (2:6) hofft die Mannschaft von Trainer Tim Walter gegen die Vancouver Whitecaps aus Kanada auf den ersten Erfolg in der Winter-Vorbereitung. Für die Hamburger ist es der nächste Härtetest vor dem Saisonstart in der 2. Bundesliga am 29. Januar gegen Eintracht Braunschweig. Gespielt wird im Trainingslager in Sotogrande (Spanien) diesmal ganz klassisch über 90 Minuten. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Testspiel im Liveticker