HSV – Sandhausen im Liveticker: Wiedergutmachung vor der Winterpause?

Die Bilanz zwischen dem HSV und Sandhausen ist übrigens angesichts der vermeintlichen Gegensätze der beiden Klubs sogar relativ ausgeglichen. In acht Pflichtspielen gingen die Hamburger viermal als Sieger vom Platz, zweimal gewann Sandhausen (zwei Unentschieden). In jedem Spiel erzielte der HSV mindestens ein Tor, in der Vorsaison gab’s ein 2:1 und ein 1:1.