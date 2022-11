Boykott-Aufruf: Supporters bieten HSV-Fans Alternativen zur Katar-WM

Die in rund zwei Wochen beginnende Fußball-WM in Katar sorgt bereits seit ihrer Vergabe im Jahr 2010 für viel Kritik, nicht selten wird ein Boykott des Turniers im wegen seiner Menschenrechtslage umstrittenen Emirat gefordert. Die HSV Supporters haben sich gemeinsam mit dem Förderkreis Nordtribüne einen besonderen WM-Boykott überlegt – sie rufen dazu auf, statt der Weltmeisterschaft lieber den Hamburger Amateursport zu unterstützen.

„Es geht uns nicht darum, lediglich das Turnier zu boykottieren, sondern wir wollen eine echte Alternative anbieten“, erklärt der Supporters-Vorsitzende Sven Freese der MOPO. Statt ein WM-Spiel im Fernsehen zu verfolgen, rufen die HSV Supporters die Fans etwa dazu auf, die HSV-Frauen in der Regionalliga (13.11.) oder die BG Baskets in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga (16.11.) anzufeuern.

HSV Supporters bieten Alternative zur Katar-WM an

„Wir wollen den Fokus auf unseren Breitensport legen“, sagt Freese. „Der ist bodenständig, verlässlich und ehrlich – also das Gegenteil von dem, was in Katar passiert.“

Während dort dann das WM-Eröffnungsspiel stattfindet, sollen die Anhänger lieber zum Futsal-Derby des HSV gegen den FC St. Pauli (20.11.) kommen. Auch Besuche beim HSV III in der Oberliga (9.12.) und bei einem Eishockey-Spiel des HSV (23.12.) stehen auf dem Programm.

Winterprogramm 2022



In Kürze steht uns aufgrund der WM in Katar eine lange Winterpause bevor. Aus diesem Grund rufen wir in Zusammenarbeit mit der Nordtribüne Hamburg und dem HSV-Amateursport ein alternatives Winterprogramm aus➡️https://t.co/z0At5lf4Iy#nurderHSV pic.twitter.com/Yg2BqPLIs0 — HSV Supporters Club (@hsv_sc) November 2, 2022

Die Supporters bieten den HSV-Fans für 18,87 Euro eine Dauerkarte für alle fünf Events an.

Freese hofft, dass so der eine oder andere HSV-Fan von dem Alternativprogramm überzeugt werden kann. „Für uns als HSV ist es enorm wichtig, gemeinsam mit der aktiven Fanszene den Breitensportbereich nach vorne zu bringen“, sagt der Supporters-Vorsitzende.