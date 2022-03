HSV-Supporters-Boss spricht Klartext: „Fußball funktioniert nicht ohne Fans“

Noch immer können die Fußballstadien wegen der Corona-Pandemie nicht voll ausgelastet werden – im Volksparkstadion sind derzeit 25.000 Zuschauer:innen zugelassen. HSV-Supporters-Boss Sven Freese (44) hofft, dass sich diese Zahl bald wieder erhöhen wird. „Die Fans lechzen danach, wieder ins Stadion zu gehen“, sagt Freese in der neuen Folge unseres MOPO-Podcasts „Herz.Schlag.Verein“ und bekräftigt: „Der Fußball ist einfach enorm emotional und funktioniert nicht ohne Fans.“

Warum die Fan-Rückkehr eine echte Herausforderung werden wird und wieso der HSV davon besonders profitiert, erzählt Sven Freese in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Herz.Schlag.Verein“:

Dort hören Sie außerdem, was er vom aktuellen Weg des HSV hält und warum er in Corona-Zeiten „so wenig Fußball geschaut hat wie noch nie“. Der 44-Jährige erzählt auf unterhaltsame Weise, was Fußball und der HSV mit seinen Weltreisen zu tun haben, wie er über den Fall Bakery Jatta denkt und welche prägenden HSV-Erlebnisse er bei Heim- und Auswärtsfahrten mitgemacht hat. Die neue Folge von „Herz.Schlag.Verein“ gibt es jetzt kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und vielen weiteren Streaming-Anbietern zum Anhören!