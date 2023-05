HSV – Paderborn 2:2: Zweifache Führung reicht nicht! Hamburg holt nur einen Punkt

Der HSV hat zwei wichtige Punkte im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg liegen gelassen. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter kam im heimischen Volksparkstadion trotz Führung nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und verpasste es damit, zumindest vorläufig auf nur einen Punkt auf die direkten Aufstiegsplätze heranzurücken. Robert Glatzel (39.) und Sonny Kittel (49.) brachten die Hamburger jeweils in Führung, für die zudem Moritz Heyer ein Abseitstor erzielte (45.+1). Julian Justvan (43.) und Florent Muslija (73./Foulelfmeter) glichen aber jeweils für Paderborn aus. Hamburg hat damit nun drei Zähler Rückstand auf den Zweitplatzierten Heidenheim und weiter sechs Punkte Vorsprung auf den SCP auf Rang vier.

Paderborn gab von der ersten Sekunde an Vollgas im mit 57.000 Zuschauern wieder einmal ausverkauften Volkspark. Der mutige Auftritt der Gäste wurde aber zunächst nicht belohnt, weil Sirlord Conteh erst an einer heldenhaften Rettungstat von HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (1.) und Hamburgs Leihgabe Maximilian Rohr dann am Pfosten scheiterte (2.).

Die Gäste machten weiter Druck und ließen den HSV kaum zum Durchatmen kommen. Erst nach einer Viertelstunde kamen die Hamburger etwas besser in die Partie, die Fehler im Aufbauspiel aber offenbarten sich immer wieder – und führten zu stets gefährlichen Kontern der Paderborner.

Mit dem ersten eigenen gefährlichen Torschuss ging der HSV dann aber sogar in Führung. Robert Glatzel leitete die Situation mit einem sehenswerten Alleingang selbst ein und schob dann eine Flanke von Jean-Luc Dompé aus wenigen Metern im Fallen über die Linie (39.). Eine Erlösung für Spieler und Fans in Hamburg.

Doch der Jubel verstummte schnell wieder. Julian Justvan nutzte einen abermaligen Ballverlust im Hamburger Defensivspiel und zirkelte den Ball traumhaft von der Strafraumgrenze über HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes hinweg ins Tor (43.). Dass Hamburg kurz vor der Pause nicht erneut in Führung ging, lag daran, dass Moritz Heyer bei seinem vermeintlichen Treffer knapp im Abseits stand (45.+1).

Auch nach Wiederbeginn dauerte es nicht lange, bis der Ball wieder im Netz zappelte – diesmal aber regelkonform. Nach einem katastrophalen Ballverlust von Tobias Müller vor dem eigenen Strafraum umkurvte Sonny Kittel SCP-Keeper Jannik Huth und schob sicher zum 2:1 für die Hamburger ein (49.).

In dieser Phase schien der HSV auf die Siegerstraße zu geraten, die Hamburger erspielten sich jetzt eine Chance nach der anderen. Erneut Kittel (57.), Glatzel (59.) und Heyer (60.) verpassten es aber, die Führung für die Gastgeber auszubauen.

Und so kam es, wie es im Fußball meistens kommt: Paderborn schlug zurück. Ein sehr unglückliches Einsteigen von Miro Muheim gegen Florent Muslija an der Strafraumgrenze ahndete Schiedsrichter Dr. Robin Braun mit einem Strafstoß, den Muslija selbst sicher verwandelte – und auf einmal wieder auf 2:2 stellte (73.).

Die Schlusspointe blieb dann aber niemandem mehr vorbehalten. Es war packend und spannend bis zur letzten Sekunde, doch das 2:2 hatte auch beim Schlusspfiff Bestand. Ein Remis, das für beide Teams eigentlich zu wenig ist – der HSV hat drei Punkte Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz zwei, Paderborn wiederum steht nach wie vor sechs Zähler hinter den Hamburgern und hat damit nur noch geringe Chancen im Aufstiegskampf.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+6 Min Es ist ein packendes Spiel, die Zeit ist fast abgelaufen. Für beide Teams ist es eigentlich zu wenig.

90.+5 Min Heuer tritt an, bleibt aber in der Mauer hängen. Die HSV-Profis feiern sich dafür gegenseitig. Noch zwei Minuten in der Nachspielzeit.

90.+4 Min Suhonen lässt sein Bein stehen gegen Srbeny. Das gibt noch mal Freistoß aus aussichtsreicher Position für die Gäste, gut 18 Meter zentral vor dem Tor.

90.+3 Min Paderborn kontert über Pieringer, dessen Querpass aber nicht bei Srbeny ankommt. Schonlau hat den Fuß dazwischen. Das war enorm wichtig für den HSV.

90.+2 Min Pieringer foult Schonlau im Mittelfeld und der HSV bekommt noch einmal einen Freistoß. Alles ist offen, die Dramatik im Stadion ist förmlich spürbar. Auf beiden Seiten kann noch alles passieren.

90.+1 Min Sieben Minuten werden nachgespielt. Es ist also noch lange nicht vorbei im Volkspark.

90. Min Der Paderborner bleibt liegen und muss behandelt werden. Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen.

89. Min Noch einmal ist es Glatzel, der es mit einem Schuss aus 14 Metern probiert. Heuer wirft sich mit einer Grätsche in den Schuss.

87. Min Drei Minuten. Der HSV hat den Ball, aber Paderborn macht die Räume eng. Noch ist hier nichts entschieden.

86. Min Der HSV kämpft, aber Bénes kämpft zu hart: Er tritt Obermair von hinten um und sieht zurecht Gelb. Es ist seine fünfte Verwarnung, er fehlt damit nächste Woche in Regensburg.

85. Min Für beide Teams ist dieses Remis eigentlich zu wenig. Für den HSV, um an Platz zwei ranzukommen, und für Paderborn, um überhaupt noch mal mitmischen zu können. Wer geht volles Risiko?

84. Min Sechs Minuten sind noch zu spielen. Die Fans peitschen den HSV jetzt nach vorne und wollen unbedingt dieses Siegtor. Alle Fans stehen im Volkspark. Trägt diese Unterstützung die Hamburger noch zum Sieg?

83. Min Auch Paderborn rüstet sich für die Schlussphase. Srbeny kommt für den starken Muslija.

82. Min Das war auch die letzte Aktion für Dompé: Er geht runter, Königsdörffer ersetzt ihn.

81. Min Gute Freistoßchance für den HSV, Nadj foult an ähnlicher Stelle wie zuvor Muheim auf der Gegenseite – nur eben außerhalb. Dompé schlägt die Flanke aber knapp übers Tor.

79. Min Der HSV rennt jetzt wieder an und will das 3:2 erzielen. Paderborn aber steht kompakt in der Defensive. Elf Minuten noch.

77. Min Riesenchance für Paderborn! Muslija flankt vom linken Sechzehnmetereck punktgenau auf Pieringer, der am zweiten Pfosten aus zwei Metern zum Kopfball mit Turban kommt. Heuer Fernandes reagiert herausragend und wehrt zur Ecke ab.

76. Min Der HSV wechselt noch mal aus und bringt frische Offensive: Suhonen kommt für Reis in die Partie.

74. Min Bitter für den HSV: Muheims Aktion war aus Hamburger Sicht vollkommen überflüssig. Muslija war auf dem Weg aus dem Strafraum zur Seitenlinie, um den Angriff neu aufzurollen. Dann erwischte Muheim seinen Gegenspieler in den Hacken – und zwar knapp innerhalb.

73. Min Muslija bleibt cool, tritt selbst an und versenkt den Strafraum sicher in der Mitte. Heuer Fernandes entscheidet sich für die linke Ecke und macht den Weg frei zum Ausgleich.

73. Min Tor für Paderborn! Muslija gleicht aus zum 2:2!

73. Min Nanu? Es gibt Elfmeter für Paderborn! Schiedsrichter Braun hält Rücksprache mit dem Videoassistenten auf seinem Ohr und zeigt auf den Punkt. Es gibt Strafstoß, der Kontakt von Muheim war innerhalb.

72. Min Jetzt sieht auch Muheim Gelb, der Muslija an der Strafraumgrenze von hinten in die Hacken tritt. Heuer Fernandes beschwert sich lautstark beim Unparteiischen, seine Entscheidung aber steht fest.

70. Min Paderborn hat noch nicht aufgegeben, doch der HSV ist in der zweiten Halbzeit nun klar spielbestimmend und hat sich die Führung inzwischen verdient. Es bleibt aber bei nur einem Tor.

69. Min Auf der Gegenseite muss Schonlau erneut eingreifen, nachdem Muslija den Ball im Fünfmeterraum hoch querlegt auf Pieringer. Der Paderborner Joker ist aber einen Schritt zu spät gegen Schonlau.

67. Min Und schon wieder Kittel! Glatzel, der heute wie in den letzten Wochen auch als Vorbereiter in Erscheinung tritt, legt ab auf Kittel. Muslija ist aber aufmerksam und klärt gerade noch rechtzeitig.

65. Min Die Partie kann weitergehen. Das dürfte vermutlich drei bis vier Minuten an Nachspielzeit zur Folge haben. Im Volkspark wird es also noch etwas Fußball geben, 25 Minuten sind es noch regulär.

64. Min Der SCP nutzt die Zeit zum erneuten Wechseln: Klefisch und Nadj ersetzen und Rohr und Leipertz.

63. Min Schonlau steht wieder. Bei Pieringer scheint es eine Blutung an der Schläfe zu geben, er wird jetzt mit einem weißen Dieter-Hoeneß-Gedächtnisturban ausgestattet. Offenbar kann er jedoch ebenso weitermachen.

62. Min Die Partie ist derzeit unterbrochen, weil Pieringer und Schonlau mit den Köpfen aneinander geprallt sind und beide auf dem Boden liegen bleiben. Bei Kopfverletzungen ist das auch richtig und wichtig.

60. Min Paderborn wechselt. Pieringer kommt neu ins Spiel, Conteh geht dafür runter.

60. Min Das muss das Tor für den HSV sein! Dompé bleibt Sieger im Eins-gegen-eins auf Linksaußen und flankt flach in die Mitte. Keeper Huth ist geschlagen, Heyer lauert am zweiten Pfosten – doch kommt nur mit den Stollen an die Flanke und schiebt sie Zentimeter am Tor vorbei.

59. Min Der HSV spielt auf das 3:1! Glatzel setzt sich gut durch auf der linken Seite, marschiert und marschiert und landet irgendwann an der Grundlinie, wo er aus spitzem Winkel abschließt. Der Winkel ist aber zu spitz, der Ball geht klar am Tor vorbei.

58. Min Paderborn wird gleich erstmals auswechseln. Das wird der Partie guttun, die sich in diesen Minuten in den Zweikämpfen etwas aufheizt. Das gilt auch für die Stimmung von HSV-Coach Tim Walter, der mehr und mehr vom Vierten Offiziellen zurückgehalten werden muss. Auch Walter sieht nun die Gelbe Karte.

57. Min Paderborn steht jetzt höher und der HSV hat Platz zum Kontern im eigenen Stadion. Reis nimmt Glatzel mit, der Kittel auf der rechten Seite sieht und ebenfalls einbindet. Sein Abschluss aus 20 Metern rauscht knapp rechts am Tor vorbei und streichelt nur das Außennetz.

56. Min Muslija ackert sehr viel in der Offensive, probiert es jetzt mal mit einem Pass in die Gasse auf Leipertz. Der war allerdings zu lang und landet im Toraus.

55. Min Schiedsrichter Braun verteilt die nächste Verwarnung in diesem Spiel. Reis verliert den Ball im Mittelfeld, Heyer stoppt den Gegenangriff. Das gibt Gelb.

53. Min Bezeichnend dafür, was hier auf dem Spiel steht für den HSV: Der abgeblockte Freistoß wird von den Fans beinahe gefeiert wie ein Treffer. Ein Sieg in dieser Partie wäre für die Hamburger eminent wichtig.

52. Min Paderborn bekommt direkt wieder die Chance zum Ausgleich. Muslija bekommt die Gelegenheit per Freistoß aus 17 Metern, knallt den Ball aber unplatziert und halbhoch in die Mauer. Da war mehr drin.

50. Min Offenbar hat Müller Kittel in seinem Rücken nicht kommen sehen und wurde nicht gewarnt von seinen Teamkollegen. Bitter für Paderborn: Die Fehler im Aufbauspiel der Hamburger konnten sie bislang nicht nutzen, kassieren aber durch einen eigenen solchen Fehler nun das 1:2.

49. Min Plötzlich ist es der SC Paderborn, der in der Defensive patzt! Müller wird von Kittel vor dem eigenen Strafraum attackiert, hat aber komplett die Ruhe weg und schlägt ein Luftloch. Kittel bedankt sich, umkurvt Keeper Huth und trifft zur Führung für den HSV.

49. Min Tor für den HSV! Kittel trifft zum 2:1!

47. Min Der HSV kommt stark aus der Kabine. Reis schließt aus 13 Metern zentral ab, doch Müller wirft sich in den Schuss. Eine wichtige Rettungstat aus Sicht der Gäste.

46. Min Weiter geht’s in Hamburg. Beide Teams sind unverändert.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause im Volksparkstadion! Nach 45 Minuten steht es 1:1 zwischen dem HSV und dem SC Paderborn – und es ist mächtig was los. Schon in den ersten Augenblicken der Partie hätte Paderborn in Führung gehen können, verpasste aber unter anderem durch den Pfostentreffer von Maximilian Rohr (2.) das 1:0. Das erzielte stattdessen Robert Glatzel für die Hausherren mit dem ersten wirklich gefährlichen Abschluss (39.). In der Folge wurde es noch einmal wild vor dem Seitenwechsel: Julian Justvan glich postwendend mit einem Traumtor aus (43.), dann traf Moritz Heyer zum vermeintlichen 2:1 (45.+1) – stand dabei aber im Abseits. Es ist alles drin für die zweite Halbzeit! In einer Viertelstunde geht es weiter.

Halbzeit!

45.+2 Min Die kalibrierte Linie zeigt: Der Assistent an der Seitenlinie hatte recht. Heyer stand einen halben Meter im Abseits.

45.+2 Min Die Situation wird noch einmal überprüft. Nach einer Ecke von der linken Seite hatte Glatzel in die Mitte geflankt und Heyer war am Fünfmeterraum zum Kopfball gekommen. Heyer versenkte wuchtig im Tor – doch der Jubel flachte schnell wieder ab, weil er wohl knapp im Abseits stand.

45.+1 Min Tor für den HSV! Heyer trifft zum vermeintlichen 2:1 – doch der Treffer zählt nicht!

44. Min Das ist bitter für den HSV. Mit dem ersten richtig gefährlichen Abschluss gingen die Hamburger in Führung – müssen dann aber mit dem ersten Gegenangriff der Gäste auch direkt wieder den Ausgleich schlucken. Noch eine Minute in der ersten Hälfte.

43. Min Paderborn gleicht postwendend aus! Rohr erobert die Kugel im Mittelfeld gegen Meffert und leitet weiter auf Conteh, der Justvan im Zentrum sieht. Dieser nimmt Maß und zirkelt die Kugel aus 20 Metern über Heuer Fernandes hinweg ins lange Eck. Ein Traumtor – und der Ausgleich kurz vor dem Seitenwechsel.

43. Min Tor für Paderborn! Justvan gleicht zum 1:1 aus!

41. Min Stand jetzt ist der HSV nur noch einen Punkt hinter dem 1. FC Heidenheim auf Rang zwei. Dieser Blick auf die Tabelle dürfte den Hamburger Anhängern durchaus gefallen.

40. Min „Das haben wir so sehr gebraucht“, schreibt der HSV bei Twitter. Und in der Tat: Die Erlösung ist den Hamburger Spielern anzusehen und den Hamburger Fans im Stadion anzuhören. Nachdem es die ganze Zeit über eher mittelmäßig geräuschvoll war, ist jetzt plötzlich wieder richtig lautstarke Stimmung.

39. Min Der HSV führt mit 1:0! Glatzel leitet den Treffer mit einer starken Einzelaktion selbst ein, setzt sich gegen gleich drei Gegenspieler durch und legt die Kugel dann quer. Kittel leitet weiter auf Dompé, der von der linken Seite scharf vors Tor flankt. Dort lauert Glatzel und rutscht in die Hereingabe, die er aus drei Metern nur noch über die Linie drücken muss.

39. Min Tor für den HSV! Glatzel trifft zur Führung!

38. Min Sieben Minuten noch in dieser durchaus unterhaltsamen ersten Halbzeit und zum ersten Mal in diesem Spiel ist es etwas ruhiger geworden vor den Toren der beiden Teams. Dass es noch 0:0 steht, dürfte insbesondere die Gäste aus Paderborn ärgern.

36. Min Das sah schmerzhaft aus. Leipertz und Meffert knallen mit den Köpfen zusammen, der Paderborner geht zu Boden und hält sich schreiend die Stirn. Nach kurzem Durchpusten und einer Erfrischung geht es für ihn aber weiter.

35. Min Leipertz tunnelt Heyer, doch der HSV-Verteidiger holt sich die Kugel an der Strafraumkante noch zurück. Dann leistet sich Leipertz ein Stürmerfoul, es kommt nicht zum nächsten Abschluss.

34. Min Paderborn nutzt die Räume in der Defensive des HSV bislang geschickt und kommt immer wieder in Überzahlsituationen. Eine Führung wäre für die Gäste nicht unverdient.

33. Min Und dann ist es wieder Paderborn, das über Conteh kräftig für Wirbel sorgt vor Daniel Heuer Fernandes. Von der Grundlinie chippt Conteh die Kugel in die Mitte, wo Schonlau aber aufpasst und per Kopf klärt.

31. Min Beste Chance des Spiels für den HSV! Glatzel steckt den Ball gut durch in die Mitte auf Reis, der im Fünfmeterraum an die Kugel kommt und sie im Fallen noch einmal querlegt. Schallenberg fälscht gerade noch so zur Ecke ab. Im Rückraum hatte Kittel gelauert.

30. Min Paderborn hatte in dieser ersten Halbzeit klar mehr vom Spiel, insbesondere in der gegnerischen Gefahrenzone, doch der HSV stabilisiert sich so langsam und kommt besser in die Partie. Es bleiben aber zu viele Ballverluste und Fehler der Gastgeber, die immer wieder zu Kontern führen.

28. Min Es gibt die erste Gelbe Karte in dieser Begegnung: Schonlau stoppt einen schnellen Gegenangriff der Paderborner und wird für dieses taktische Vergehen mit seiner siebten Verwarnung in dieser Saison bestraft.

27. Min Und auch die Ecke hat es in sich! Paderborn kann zunächst noch klären, in der zweiten Reihe lauert Bénes. Sein Schuss aus 18 Metern hat enorm viel Geschwindigkeit, rauscht aber gut zwei Meter über das Tor.

27. Min Jetzt wird es doch mal gefährlich! Reis tankt sich auf der rechten Außenbahn gut durch und marschiert bis zur Grundlinie. Dort flankt er in die Mitte, Justvan klärt aber per Kopf zur Ecke.

26. Min Wieder kontert Paderborn, wieder ist es ein langer Ball nach einem Ballverlust des HSV im Mittelfeld – doch diesmal kommt Leipertz nicht an den Rohr-Pass heran, weil Heuer Fernandes aus seinem Tor geeilt und einen Schritt schneller war.

25. Min Gefühlt hat der HSV in dieser Phase nun deutlich häufiger den Ball und findet besser ins Spiel. Die Hamburger haben das Ballbesitzverhältnis auf jeweils 50 Prozent ausgeglichen. Weiter bleibt es aber noch ziemlich ruhig im Strafraum der Gäste.

23. Min Bénes sucht Dompé mit einem Steilpass auf der linken Außenbahn, doch am heute sehr zweikampfstarken Heuer ist erneut kein Durchkommen.

22. Min Noch einmal zur Ausgangssituation: Gewinnt der HSV, ist er bis auf einen Punkt am direkten Aufstiegsplatz dran. Gewinnt Paderborn, sind es ihrerseits nur noch drei Zähler bis zur Relegation – wo sich derzeit der HSV befindet.

20. Min In der Offensive wartet der HSV noch auf seinen ersten wirklich gefährlichen Abschluss in dieser Partie. In puncto Torschüssen steht es seit der sechsten Spielminute 4:0 für den SC Paderborn.

19. Min Die Partie hat sich inzwischen etwas beruhigt, was aber vor allem daran liegt, dass Paderborn nicht mehr Vollgas gibt. Der HSV bleibt wackelig, die Gäste dagegen treten sehr selbstbewusst im Volkspark auf.

17. Min Dompé probiert es mal mit einer Einzelaktion, dribbelt von der linken Außenbahn im Alleingang in die Mitte. Nachdem er zwei Gegenspieler stehenlässt, ist bei Heuer aber Endstation.

16. Min Wieder geht es bei den Gästen schnell nach vorne, Conteh ist abermals der Zielspieler. Diesmal setzt er sich aber unfair gegen Muheim durch und wird zurückgepfiffen.

14. Min Auffällig sind immer wieder die Ballverluste des HSV in der Vorwärtsbewegung. Die Hamburger wirken enorm nervös, was es den Paderborner Angreifern derzeit zu einfach macht.

13. Min Riesen-Patzer in der HSV-Abwehr! Bénes verliert den Ball im Spielaufbau und Paderborn schaltet blitzschnell um. Justvan sucht Conteh im Zentrum mit einem Steilpass, doch David ist zur Stelle und klärt im allerletzten Moment mit einem starken Zweikampf vor dem Paderborner Angreifer.

11. Min Gute Nachrichten für alle Hamburger Anhänger: Für Bénes kann es weitergehen. Kittel probiert es mal mit einem Steilpass auf Glatzel, der den Ball aber nicht unter Kontrolle bekommt. Heuer klärt für den SCP.

10. Min Schreckmoment beim HSV: Muslija fällt in einem Zweikampf unglücklich in Bénes hinein, der zunächst mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen bleibt.

8. Min Nach dem Blitz-Start hat sich der HSV inzwischen ein wenig gefangen und kommt häufiger an den Ball als in den Anfangsminuten. Die erste Sturm-und-Drang-Phase scheinen die Hausherren überstanden zu haben.

7. Min Die Hamburger haben noch nicht ins Spiel gefunden bislang. Das offensivstarke Paderborn zeigt all seine Qualitäten im Angriff schon in den ersten Minuten und setzt den HSV von Beginn an hier mächtig unter Druck.

5. Min Und schon wieder der SCP! Diesmal ist es Leipertz, der aus ähnlicher Position wie Muslija zum Abschluss kommt. Erneut ist Heuer Fernandes zur Stelle. Das war schon die vierte gute Chance für Paderborn in den ersten fünf Minuten.

4. Min Nächste Großchance für die Gäste! Der HSV verliert auf der linken Abwehrseite den Ball, Meffert und Bénes sind sich uneinig. Muslija darf zentral vor dem Tor abschließen. Sein Versuch aus 14 Metern ist aber zu unplatziert, Heuer Fernandes hat die Kugel sicher.

3. Min Der HSV muss sich hier erst einmal sammeln. Paderborn legt einen Vollgas-Start in diese Partie hin.

2. Min Pfosten! Was ist denn hier los? Die fällige Ecke nach der Rettungstat von Schonlau findet Rohr. Die Hamburger Leihgabe steigt am höchsten und köpft aus acht Metern an den linken Pfosten. Heuer Fernandes wäre ohne Chance gewesen.

2. Min Das muss das 1:0 für Paderborn sein! Der SCP kontert, weil der HSV wieder einmal sehr hoch steht. Conteh marschiert alleine auf das Tor der Gastgeber zu, umkurvt Heuer Fernandes – doch Schonlau kratzt den Ball mit einer heldenhaften Grätsche gerade noch so von der Linie. Was für ein Start nach 60 Sekunden!

1. Min Und da ist direkt die erste Gelegenheit für die Hamburger. Glatzel tankt sich in den Strafraum durch, kommt aber nicht zum Abschluss. Die Gäste können klären.

1. Min Der Ball rollt!

Anpfiff!