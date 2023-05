Trotz der Enttäuschung nach dem 2:3 in Magdeburg: Schon jetzt steht fest, dass der Volkspark am Freitag wieder aus allen Nähten platzt. Zum fünften Mal in Folge wird das Stadion ausverkauft sein, die Fans sorgen für Millionen-Einnahmen und rennen dem HSV die Bude ein . Doch genau das sorgt auch für Probleme. Denn die Nordtribüne ist viel zu voll. Wie der Verein reagiert.

Trotz der Enttäuschung nach dem 2:3 in Magdeburg: Schon jetzt steht fest, dass der Volkspark am Freitag wieder aus allen Nähten platzt. Zum fünften Mal in Folge wird das Stadion ausverkauft sein, die Fans sorgen für Millionen-Einnahmen und rennen dem HSV die Bude ein. Doch genau das sorgt auch für Probleme. Denn die Nordtribüne ist viel zu voll. Wie der Verein reagiert.

Sie brechen alle Rekorde. Am Saisonende werden knapp 53.500 Fans im Schnitt zu den HSV-Heimspielen gekommen sein, landesweit begrüßen nur Dortmund, Bayern und Schalke mehr Fans zu ihren Heimspielen. Insbesondere das Stadtderby gegen St. Pauli (4:3) vor knapp zwei Wochen hinterließ trotz aller Freude bei zahlreichen Fans auch ein mulmiges Gefühl. Denn auf der Nordtribüne war es deutlich zu voll.

HSV-Fans wandern trotz anderer Tickets auf die Stehplätze

Etwa 10.000 Stehplätze bietet die Herzkammer des Volksparks. Hier sind die Treuesten der Treuen beheimatet und geben den Takt in Sachen Stimmung vor. Klar, dass das viele Fans anzieht. Auch die, die eigentlich woanders sitzen.

Zusammen mit den Fans auf der Nordtribüne feiern die HSV-Profis besonders gerne. WITTERS Zusammen mit den Fans auf der Nordtribüne feiern die HSV-Profis besonders gerne.

Zuletzt, vor allem aber gegen St. Pauli, soll es Anstürme auf den A-Rang im Norden gegeben haben, denen die Ordner nicht gewachsen waren. Die Folge: Deutlich mehr als die vorgesehene Anzahl Anhänger zwängten sich auf die Stehplätze. Eine im Falle einer Panik brandgefährliche Situation.

MOPO

Beim HSV weiß man um die Problematik, sieht darin aber noch keinen Regelfall. Im Derby gegen St. Pauli sei es auch deshalb im Norden so voll geworden, weil zahlreiche Fans schlicht keine Lust hatten, in unmittelbarer Nähe des Gäste-Anhangs zu sitzen – und deshalb flugs aus dem südlichen Westen in den Norden abwanderten.

Bei brisanten Partien besteht eine Gefahr

Anfällig für eine solche Entwicklung sind aus Sicht des Vereins aber auch die Partien, in denen extrem viel auf dem Spiel steht und in denen so gut wie kein Fan sein Ticket verfallen lässt. Das gilt dann auch für den kommenden Freitag, sowie für die abschließende Heimpartie gegen Fürth am 20. Mai und natürlich für eine mögliche Relegation.

Innerhalb des Vereins beobachtet man die Entwicklung sehr genau und hofft auch auf selbstreinigende Kräfte auf den Tribünen. Damit der Jubel über Tore und Siege nicht irgendwann zum schwer kalkulierbaren Risiko auf der Nordtribüne wird.