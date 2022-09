HSV – Karlsruhe im Liveticker: Klettert Hamburg wieder auf Platz zwei?

Der Hamburger SV hat am 7. Spieltag zum zweiten Mal in dieser Saison die Chance, auf einem direkten Aufstiegsplatz in der 2. Bundesliga zu landen. Dafür braucht die Mannschaft von Trainer Tim Walter einen Sieg an diesem Abend gegen den Karlsruher SC. Wird das den Hamburgern im Flutlichtspiel im Volksparkstadion gelingen? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen des Spiels.

Das Spiel im Liveticker