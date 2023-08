HSV – Hertha im Liveticker: Setzt Hamburg seinen Lauf fort?

Der HSV will seinen Lauf zum Start in die neue Saison weiter fortsetzen. Nach einem Sieg und einem Remis zum Start in die 2. Bundesliga sowie dem Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals hofft die Mannschaft von Trainer Tim Walter auch im Topspiel gegen Absteiger Hertha BSC auf einen Sieg. Die Hamburger setzen gegen Berlin erneut auf die Unterstützung ihrer 57.000 Fans im heimischen Volksparkstadion. Wer entscheidet das Zweitliga-Spitzenspiel für sich? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker