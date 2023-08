KSC – HSV 1:0: Schleusener schockt die Rothosen-Abwehr

Das war ein Saisonauftakt nach Maß, den der HSV seinen Fans am vergangenen Freitag serviert hat: Mit 5:3 setzten sich Tim Walters Jungs gegen den Bundesliga-Absteiger Schalke 04 durch. Am zweiten Spieltag wartet mit dem Auftritt beim Karlsruher SC ein heißer Auswärtstanz auf die Hamburger, die aus der vergangenen Saison noch eine Rechnung mit dem Wildpark zu begleichen haben.

Das Spiel im Liveticker:

17. Min Vom HSV war bislang noch nicht viel zu sehen. Noch kein Schuss steht in der Statistik, dafür aber schon drei Fouls.

14. Min Da passte die Zuordnung beim HSV überhaupt nicht. Schleusener kann unbedrängt mit dem rechten Fuß abschließen und die Vorlage von Heise zur verdienten 1:0-Führung verwerten.

14. Min Tor für Karlsruhe! Fabian Schleusener trifft für die Gastgeber.

12. Min Nach einem Fehler im Spielaufbau des HSV kommt Wanitzek an den Ball. Der KSC-Profi hält aus der Distanz einfach mal drauf – und testet Daniel Heuer Fernandes, der den Schuss zur Ecke wegfaustet.

10. Min Dennis Hadzukadunic ist bei einem Konter der Karlsruher schneller als Tim Rossmann. Gut so, denn der Youngster wäre ansonsten frei durchgekommen.

6. Min Gelbe Karte für Guilherme Ramos nach einem Foulspiel am Mittelkreis an Fabian Schleusener.

5. Min Das hätte die erste Chance für Karlsruhe sein können: Heise kommt von links und will Schleusener einsetzen. Aber Hadzikadunic passt auf.

4. Min Die Gastgeber zeigen sich in den ersten Minuten mutig und giftig. Optisch ist der KSC in der Anfangsphase leicht in der Überzahl.

3. Min Erster Versuch eines Angriffs beim HSV: Bénes sucht Glatzel mit einem langen Ball – findet aber nur die KSC-Abwehr.

2. Min Der KSC läuft in den blau-weißen Heimtrikots auf, der HSV setzt auf die schwarzen Ausweichtrikots.

1.Min Das Spiel läuft, der KSC stößt an!

Kann der HSV dem KSC die Premiere im neuen Wildpark vermiesen? Nur noch wenige Minuten, dann geht es los.

Nach dem 3:2-Erfolg in Osnabrück gibt Eichner im Sturm dem jungen Tim Rossmann eine Chance. Der 19-Jährige hat sich gegen Budu Zivzivadze durchgesetzt.

Christian Eichner hat für den Karlsruher SC folgende Startelf ausgewählt: Drewes – Jung, Bormuth, Franke, Heise – Gondorf – Wanitzek, Nebel – Stindl – Rossmann, Schleusener. Auf der Bank stehen dem 40-Jährigen Max Weiß (Tor), Marcel Beifus, David Herold, Marco Thiede, Leon Jensen, Dzenis Burnic, Eren Öztürk, Budu Zivzivadze und Stefano Marino als Optionen zur Verfügung.

Im Vergleich zum 5:3-Sieg gegen Schalke 04 am vergangenen Wochenende ändert Walter seine Startelf damit auf einer Position: Dennis Hadzikadunic ersetzt Stephan Ambrosius in der Innenverteidigung.

Folgende Mannschaft schickt Tim Walter gegen den KSC auf den Platz: Heuer Fernandes – Van der Brempt, Hadzikadunic, Ramos, Heyer – Meffert – Pherai, Bénes – Öztunali, Königsdörffer – Glatzel. Auf der Bank sitzen zunächst: Matheo Raab (Tor), Miro Muheim, Stephan Ambrosius, Nicolas Oliveira, Omar Megeed, Elijah Krahn, Bakery Jatta, Andras Nemeth und Jean-Luc Dompé.

Tim Walter hält den heutigen Gegner auch für einen potentiellen Konkurrenten im Aufstiegsrennen. Das liegt auch an der Verpflichtung von Ex-Nationalspieler Lars Stindl: „Die haben sich sehr, sehr gut verstärkt. Mit Lars haben sie einen Spieler dazu bekommen, der zwar etwas älter ist, aber einfach ein herausragender Fußballer ist“, sagte der HSV-Trainer auf der Pressekonferenz.

Zum Schiedsrichterteam gehören außerdem Philipp Hüwe und Marcel Pelgrim als Assistenten an den Seitenlinien, Arne Aarnink als vierter Offizieller sowie Sören Storks und Holger Henschel als Videoassistenen.

Als Schiedsrichter schickt der DFB einen seiner erfahrensten Männer in den Wildpark. Felix Brych wird das Spiel leiten. Der 48 Jahre alte Jurist aus München kennt den HSV schon aus 41 Spielen – aus den letzten sechs Begegnungen holten die Hamburger vier Siege. Zuletzt pfiff Brych den HSV beim 2:1-Erfolg in Hannover im vergangenen September.

Vor der Niederlage beim letzten Duell blieb der HSV satte elf Jahre ungeschlagen gegen die Karlsruher. Emotionaler Höhepunkt dieser Serie dürfte das Relegationsrückspiel 2015 sein – mit Marcelo Diaz, Jonas Meffert, Manuel Gräfe und Nicolai Müller in den Hauptrollen.

Insgesamt fällt die Statistik allerdings positiv für die Hamburger aus. 25 Siege, 22 Unentschieden und 19 Niederlagen stehen in den Büchern. Dazu kommt ein Torverhältnis von 123:97.

Dass der HSV am Ende der vergangenen Saison weniger Punkte als Heidenheim auf dem Konto hatte, lag auch am Auftritt der Rothosen in Karlsruhe im März. Schon nach 32 Minuten stand es 3:0 für den KSC, am Ende setzte sich das Team von Christian Eichner mit 4:2 durch. Javi Montero und Tim Walter kassierten – zu allem Überfluss – jeweils eine Rote Karte.

Siegtorschütze der Karlsruher in Osnabrück war Dzenis Burnic. Der Mittelfeldspieler weiß genau, wie man den HSV ärgert – mit dem 1. FC Heidenheim ist er vor gut zwei Monaten in die Bundesliga aufgestiegen. „Der Wildpark wird brennen!“, sagte Burnic vor der Partie dem „Kicker“.

Während der HSV am ersten Spieltag Schalke 04 in einem spektakulären Spiel mit 5:3 bezwungen hat, setzte sich der KSC mit 3:2 beim Aufsteiger aus Osnabrück durch. Mit einem Sieg winkt beiden Mannschaften heute die Tabellenführung.