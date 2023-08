Essen – HSV 0:0: Es geht hin und her – RWE vergibt Riesenchance!

Zwei Wochen nach dem Start der neuen Saison in der 2. Bundesliga will der HSV auch im DFB-Pokal in die nächste Runde einziehen. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter muss in der ersten Runde bei Rot-Weiss Essen aus der 3. Liga antreten. Gegen den Drittligisten ist für die Hamburger das klare Ziel, in Runde zwei einzuziehen. Wird ihnen das auch gelingen? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen des Spiels.

Das Spiel im Liveticker

35. Min Dompé versucht viel, aber oft sind es nur Ansätze. Wieder flankt er von links in die Mitte, wo Glatzel aber nicht zum Kopfball kommt. Das war abermals zu unpräzise.

33. Min Auch wenn der HSV mehr vom Spiel hat – die besseren Großchancen hatte der Außenseiter aus Essen. Abgesehen von Glatzels Versuch (12.) wurde es vor dem heimischen Tor noch nicht allzu oft gefährlich.

32. Min Nächste Großchance für die Hausherren! Brumme bringt einen Freistoß aus halbrechter Position scharf in die Mitte, wo der mitaufgerückte Innenverteidiger Bastians per langem Bein an die Kugel kommt. Er trifft den Ball nicht perfekt und setzt ihn knapp neben das Tor.

30. Min Essen kontert über Obuz, der auf der linken Außenbahn Tempo aufnimmt. Muheim grätscht kompromisslos in den Lauf des Esseners hinein und klärt spektakulär, aber vollkommen sauber.

29. Min Der HSV ist bemüht, aber es fehlt nach wie vor die Idee. Dompé steckt mal durch zu Glatzel in den Strafraum, doch dessen Ballverarbeitung ist nicht optimal. Bastians stoppt den Angreifer erfolgreich.

27. Min Abseits des Platzes werden die HSV-Fans über Lautsprecherdurchsagen zum wiederholten Mal dazu aufgefordert, das Abbrennen von Pyrotechnik zu unterlassen. Immer wieder sind Fackeln im Block der Hamburger zu sehen.

26. Min Essen agiert in dieser Phase mutiger als noch zu Beginn und rückt etwas mehr aus der eigenen Defensive heraus. Doch auch bei den Gastgebern schleichen sich zahlreiche technische Fehler ein.

24. Min Jetzt geht es hin und her! Van Der Brempt schließt auf der anderen Seite nach einem Ballgewinn von Bénes aus 25 Metern ab und verfehlt das Tor nur um knapp einen Meter. Der Treffer hätte aber nicht gezählt – Referee Zwayer entscheidet auf Foulspiel von Bénes beim Ballgewinn.

23. Min Nächste Riesenchance für Essen! Brumme wird mit einem Steilpass auf die linke Seite gut in Szene gesetzt und wird nicht energisch genug von Van Der Brempt gestört. Seine Flanke landet im Lauf von Doumbouya, der die Kugel technisch anspruchsvoll per Dropkick verwertet – und nur knapp über die Latte setzt.

21. Min Auffällig ist, dass dem HSV immer wieder kleine Unaufmerksamkeiten und Unkonzentriertheiten unterlaufen. Dompés Patzer vor wenigen Minuten hätte beinahe zum Rückstand geführt.

19. Min Auf der anderen Seite gibt es die nächste Gelegenheit für den HSV per Ecke, doch Dompés Idee einer Kurzvariante und eines Doppelpasses endet in einer Abseitsstellung.

18. Min Das muss das 1:0 für die Gastgeber sein! Dompé spielt einen schlampigen Rückpass genau in den Fuß von Young, der schnell schaltet und Muheim und Hadzikadunic ausdribbelt. Sein Abschluss aus zwölf Metern ist brandgefährlich, rauscht aber knapp rechts am Tor vorbei.

17. Min Muheim holt den ersten Eckball für den HSV raus. Dompé bringt die Kugel nach innen, doch Hadzikadunic setzt sich im Fünfmeterraum unfair in der Luft ein und wird zurückgepfiffen.

16. Min Ramos hat mal eine solche Idee und spielt einen Lupfer in den Lauf von Van Der Brempt. Der Pass ist einen Tick zu steil und rollt ins Toraus.

15. Min Der HSV macht jetzt immer mehr ernst und steht zunehmend höher. Alle Spieler befinden sich in der Essener Hälfte, es fehlt einzig die zündende Idee.

13. Min Spielerisch geht bei RWE bislang nicht allzu viel, das probateste Mittel sind lange Bälle. Essen konzentriert sich in dieser ersten Viertelstunde fast ausschließlich aufs Verteidigen, der HSV drückt nun aber immer mehr.

12. Min Riesenchance zur Führung für den HSV! Essen bekommt den Ball nicht geklärt, Rios Alonso spielt die Kugel in den Fuß von Bénes. Dieser schaltet schnell und bedient den freistehenden Jatta auf Rechts, der wiederum scharf in die Mitte legt auf Glatzel. Der HSV-Knipser verpasst die Kugel nur um Zentimeter – wäre aber auch knapp im Abseits gewesen.

10. Min Jetzt spielt Dompé mal seine ganze Schnelligkeit auf dem linken Flügel aus und marschiert im Vollsprint die Linie entlang nach vorne. Dabei rollt der Ball jedoch über die Linie ins Seitenaus. Da war mehr drin.

9. Min Der Ball läuft mehr durch die Reihen des HSV, der Favorit übernimmt mehr und mehr die Spielkontrolle in dieser Anfangsphase. Essen lässt Hamburg machen und steht tief, zeigt jedoch mit schnellen Gegenstößen immer wieder, dass der Drittligist nicht zu unterschätzen ist.

7. Min Fast das 1:0 für RWE! Ramos unterläuft ein Stellungsfehler, so dass Obuz plötzlich freie Bahn hat. Er kratzt den Ball von der Grundlinie und flankt ins Zentrum, wo Doumbouya jedoch mit dem Rücken zum Tor steht und die Kugel nicht richtig verwerten kann. Ramos kann seinen Fehler wiedergutmachen.

5. Min Bénes schickt Jatta mit einem langen und weiten Ball auf den rechten Flügel. Jatta erläuft ihn sich, kommt aber nicht zum Flanken, weil der Assistent die Fahne hebt. Jatta stand knapp im Abseits.

4. Min Auf der Gegenseite muss Hadzikadunic erstmals eingreifen, als er einen Antritt von Müsel durchs Zentrum gerade noch unterbindet und die Kugel ins Seitenaus klärt. Das hätte sonst gefährlich werden können.

3. Min Erste sehr gute Chance für den HSV! Dompé umkurvt auf der linken Seite gleich zwei Verteidiger und findet Jatta am zweiten Pfosten. Dieser legt per Kopf noch mal ab auf Öztunali, doch sein Kopfball-Aufsetzer titscht auf das Tornetz.

2. Min Die Gastgeber setzen zum ersten Konter an über die rechte Seite, wo sich Young gegen Muheim durchkämpft. Ehe er zum Flanken kommt, wird er aber doch noch von seinem Hamburger Gegenspieler gestoppt.

1. Min Los geht’s! Essen stößt an.

Anpfiff!