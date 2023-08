Trainer-Ausfall droht: Muss der HSV in Essen ohne Walter antreten?

Dem HSV droht in der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntag (13 Uhr, Liveticker bei MOPO.de) bei Rot-Weiss Essen ein weiterer Ausfall – allerdings nicht auf dem Platz, sondern auf der Trainerbank. Coach Tim Walter (47) fehlte am Samstag beim Abschlusstraining im Volkspark. Ob er knapp 24 Stunden später in Essen wieder mit dabei sein kann, ist noch ungewiss.

Walter hat sich eine Erkältung eingefangen und musste deshalb beim letzten Training vor dem Pokalspiel in Essen aussetzen. Stattdessen leiteten die Co-Trainer Merlin Polzin, Filip Tapalovic und Julian Hübner die Einheit am Samstagmittag. Bereits bei der Pressekonferenz am Freitag war deutlich zu hören gewesen, dass Walter gesundheitlich angeschlagen ist.

HSV-Trainer Walter könnte nach Essen nachreisen

Ob der HSV-Trainer auch in Essen fehlen wird, ist offen und hängt von Walters Gesundheitszustand am Sonntagmorgen ab. Sollte es ihm dann besser gehen, wäre durchaus denkbar, dass er mit seinem Auto kurzfristig nach Essen nachreisen wird und sein Team doch vor Ort coachen kann.

Sollte Walter ausfallen, würden seine Co-Trainer auch beim K.o.-Spiel am Sonntag bei RWE in der Verantwortung stehen. Für den HSV wäre das indes keine ganz neue Situation: Bereits im März 2023 gegen Holstein Kiel (0:0) hatten die Hamburger auf den 47-jährigen Übungsleiter verzichten müssen, nachdem er in der Partie zuvor beim Karlsruher SC (2:4) von Schiedsrichter Sascha Stegemann die Rote Karte gesehen hatte.

Der Unterschied: Damals war Walter gesperrt und durfte sich ab einer halben Stunde vor dem Spiel bis eine halbe Stunde nach Spielschluss weder im Innenraum aufhalten noch Kontakt zur Mannschaft haben. Sollte er an diesem Sonntag krank ausfallen, dürfte er sich aus der Ferne jederzeit mit seinem Trainerteam austauschen.