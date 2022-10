HSV – Magdeburg im Liveticker: Findet Hamburg zurück in die Spur?

Der HSV will nach zwei empfindlichen Niederlagen im Derby beim FC St. Pauli (0:3) und im DFB-Pokal bei RB Leipzig (0:4) wieder zurück in die Spur finden. Für die Mannschaft von Trainer Tim Walter geht es an diesem 13. Spieltag der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Magdeburg. Die Hamburger dürfen sich dabei auch auf ein Wiedersehen mit Ex-Coach Christian Titz freuen. Doch wer freut sich im Volksparkstadion am Ende der 90 Minuten? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker