HSV – St. Pauli 4:3: Tor-Festival! Rothosen gewinnen spektakuläres Derby

Was für ein Spektakel – der HSV gewinnt das Derby gegen den FC St. Pauli mit 4:3 (1:1)! Nach einer ersten Halbzeit mit leichten Vorteilen für die Kiezkicker und Tore durch Salikas (36.) und David (44.) nahm die Partie in der zweiten Hälfte so richtig Fahrt auf: Per Doppelschlag trafen Jatta (48.) und Heyer (52.), doch die Gäste wollten sich nicht aufgeben. Saad traf zum verdienten Anschluss (71.) und selbst nach einem Medic-Eigentor (78.) kam St. Pauli in Person von Irvine noch einmal zurück (79.). Doch in der Schlussphase wollte den Kiezkickern der Ausgleich nicht mehr gelingen, sodass der HSV ganz wichtige drei Punkte im Aufstiegskampf feiern durfte.

Der HSV begann das Spiel extrem druckvoll und drängte St. Pauli tief in die eigenen Hälfte zurück. Ein paar Minuten brauchten sie, die Kiezkicker, um im Spiel anzukommen. Doch nach zehn Minuten wurden die „Boys in Brown“ besser und kamen durch Afolayan auch zu der ersten guten Chance des Spiels (12.). Wenig später wurde dann ein Tor des Angreifers zurückgepfiffen – eine harte, aber vertretbare Entscheidung (17.).

St. Pauli blieb dran. Und Daschner hätte seine Farben in der 21. Minute sogar in Führung bringen müssen – der Stürmer konnte aber vor einem freien Tor nicht vollenden. Saliakas machte es dann in der 36. Minute besser: Nach einem Ballverlust spielten sich die Gäste schnell in den Strafraum, der Grieche vollendete letztendlich per Flachschuss (36.) ins kurze Eck. Es war eine verdiente Führung, die der HSV aber doch noch vor der Pause egalisieren konnte. David traf traumhaft per Fernschuss in den Winkel (44.) und sorgte damit für den etwas glücklichen Pausenstand.

Dann waren aber wieder die Hausherren da – und wie! Per Doppelschlag sorgten Jatta und Heyer für klare Verhältnisse. Die Kiezkicker waren nach Wiederanpfiff noch im Tiefschlaf. Doch St. Pauli fing sich wieder und schnupperte mehrmals am Anschluss – Saad traf dann in der 71. Minute zum verdienten 2:3. Der HSV schwamm und kam aber dank einem Medic-Eigentor zur vermeintlichen Entscheidung (78.). Irvine hatte aber etwas dagegen und traf postwendend nach einer Ecke zum 3:4 (79.).

In der Schlussphase kamen die Gäste aber zu keiner Chance mehr. Deshalb durfte sich der HSV nach dem Abpfiff über den Derby-Sieg freuen, der sie vorübergehend auf Platz zwei befördert. St. Pauli dagegen hat nun sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und nur noch theoretische Chancen auf den Aufstieg.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+4 Min Wechsel beim HSV: Krahn kommt für Königsdörffer.

90.+4 Min Die letzten Minuten laufen. Kommen die Kiezkicker noch zu ihrer Chance?

90.+2 Min Eine Flanke in den HSV-Strafraum findet keinen Abnehmer, stattdessen pfeift Jablonski ein Offensivfoul.

90. Min Es werden fünf Minuten nachgespielt.

89. Min Nächster Wechsel: Beifus kommt für Saliakas ins Spiel.

88. Min Aktuell hält der HSV die Gäste vom eigenen Tor fern. St. Pauli konnte sich seit dem 3:4 keine Chance mehr erspielen.

85. Min Noch einmal ein Wechsel bei St. Pauli: Otto kommt für Daschner ins Spiel.

85. Min Saad zieht an Meffert vorbei, dieser weiß sich nur mit einem Foul zu helfen. Gelb für den Mittelfeldspieler, es ist seine fünfte.

82. Min Dieses Derby hat wirklich alles zu bieten. St. Pauli gibt sich sogar nach der vermeintlichen Entscheidung nicht auf und ist wieder dran. Kann der HSV die Führung über die Zeit retten oder gleichen die Kiezkicker tatsächlich noch aus?

79. Min Unglaublich, St. Pauli antwortet postwendend! Nach einer Ecke kommt Irvine zum Kopfball und versenkt den Ball ins lange Eck. Zwischen beiden Toren lagen nur 65 Sekunden.

79. Min Tor für St. Pauli! Irvine trifft zum 3:4!

78. Min Der HSV schlägt eiskalt zu – mit Hilfe des FC St. Pauli: Nach einem gewonnen Kopfballduell kann Kittel den rechten Flügel runter marschieren und flach in den Strafraum flanken. Medic grätscht in den Ball hinein und trifft rechts ins eigene Tor.

78. Min Tor für den HSV! Medic trifft ins eigene Tor.

77. Min Von den Hausherren kam schon seit geraumer Zeit offensiv nichts mehr. Kann der HSV noch einmal für Entlastung sorgen?

74. Min Das muss der Ausgleich sein! Eine Hartel-Flanke wird direkt in den Fuß von Smith geklärt, der frei aus zehn Metern abzieht und das Tor um etwas einen halben Meter verfehlt. Der HSV schwimmt!

73. Min Die Kiezkicker belohnen sich für eine starke Phase – der HSV war in den vergangenen Minuten viel zu passiv. Kann St. Pauli in der Schlussphase noch ausgleichen?

71. Min Der Anschlusstreffer! Ein langer Paqarada-Ball über links überrascht die ganze HSV-Abwehr. Saad ist komplett frei, läuft alleine auf Heuer Fernandes zu und trifft flach ins linke Eck. Im Zentrum hat ein Abwehrspieler das Abseits aufgehoben.

71. Min Tor für St. Pauli! Saad verkürzt!

68. Min Der HSV muss aufpassen! Wieder ist Saliakas über rechts komplett blank, kann erneut in den Strafraum flanken, wo dieses Mal Hartel aus spitzem Winkel abzieht. Der Schuss hätte wohl gepasst, wird aber noch abgefälscht und letztendlich geklärt – Glück für die Rothosen.

66. Min Nächste gute St. Pauli-Chance: Saliakas flankt von rechts auf den zweiten Pfosten, Paqarada schließt per Volley ab und scheitert am Außenpfosten.

64. Min Smith räumt an der Seitenlinie Meffert ab und sieht zurecht Gelb. Damit wird der Schwede nächste Woche gegen Bielefeld fehlen.

62. Min Fast der Anschluss! Saad setzt sich bei einem Konter über links stark durch, doch sein Schuss wird abgeblockt. Der Querschläger landet am rechten Strafraumeck bei Metcalfe, der direkt das lange Eck anvisiert – der Schuss des Australiers geht nur knapp am Pfosten vorbei.

60. Min Jatta hat es nach seinem Tor versucht, kann aber nicht mehr weitermachen. Für ihn kommt Bénes in die Partie.

59. Min Die ersten Wechsel bei St. Pauli: Metcalfe und Saad kommen für Afolayan und Aremu.

57. Min Der HSV nutzt den Tiefschlaf des FC St. Pauli eiskalt aus und führt nun mit zwei Toren Vorsprung. Können die Kiezkicker sich davon noch erholen? Aktuell haben die Gastgeber klar Oberwasser.

55. Min Afolayan beschwert sich über ein nicht gepfiffenes Foul und sieht Gelb.

52. Min Doppelschlag des HSV! Reis wird in abseitsverdächtiger Position über rechts freigespielt und kann bis zur Grundlinie marschieren. Die Flanke des Niederländers landet bei Glatzel, der per Kopf am überragend reagierenden Vasilj scheitert. Der mitgerückte Heyer kommt aber zum Nachschuss und trifft ins linke Eck. Nach zwei Minuten VAR-Überprüfung steht fest: Der Treffer zählt!

52. Min Tor für den HSV! Heyer trifft zum 3:1!

48. Min Mit der ersten Chance der zweiten Hälfte geht der HSV in Führung. Und das, weil die St. Pauli-Hintermannschaft komplett schläft. Eine Flanke von links in den Strafraum ist eigentlich harmlos, doch kein Kiezkicker-Verteidiger fühlt sich für den Ball verantwortlich. Am zweiten Pfosten verliert Paqarada Jatta aus dem Augen. Der Angreifer bedankt sich und knallt den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte. Bei dem Abwehrversuch traf Paqarada den Torschützen am Fuß – Jatta hat sichtlich Schmerzen, versucht aber noch weiterzumachen. Für die Grätsche sieht Paqarada Gelb.

48. Min Tor für den HSV! Jatta trifft zum 2:1!

46. Min Weiter geht’s! Mit einigen Minuten Verspätung pfeift Jablonski die zweite Hälfte an. Der HSV wechselt auf einer Position: Für Dompé ist nun Königsdörffer im Spiel.

Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Nun kommen auch Raketen aus dem Gästeblock. Zudem werden dort mehrere bengalische Feuer gezündet. Beide Mannschaften müssen weiterhin auf dem Feld warten.

Beide Teams stehen schon auf dem Platz, doch der Anpfiff der zweiten Hälfte verzögert sich. Die HSV-Fans haben mehrere Rauchtöpfe in blauen, schwarzen und weißen Farben gezündet. Zudem fliegen Raketen durch das Stadion.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

44. Min Etwas aus dem Nichts gleicht der HSV aus! St. Pauli kann einen Angriff der Rothosen nicht klären. Am Strafraum spielen sich die Gastgeber den Ball von links nach rechts. David fasst sich aus etwa 20 Metern ein Herz und versenkt den Ball mit einem strammen Schuss rechts im Winkel – Traumtor!

44. Min Tor für den HSV! David gleicht mit einem Traumtor aus.

43. Min Und der nächste HSV-Verteidiger sieht Gelb! St. Pauli kombiniert sich stark nach vorne, am Ende des Angriffs wird Daschner über links geschickt. Schonlau will den Ball abgrätschen, trifft aber nur den Spieler. Klare Gelbe Karte.

40. Min Irvine hat die nächste gute Chance nach einer Ecke, doch sein Kopfball geht knapp über die Latte.

38. Min Wie reagiert der HSV? Nach einem starken Beginn kam schon lange nicht mehr viel von den Hausherren. Nach mehreren guten Chancen ist die Führung für St. Pauli folgerichtig.

36. Min Die Kiezkicker gehen in Führung! Und das ist nicht unverdient. Der HSV spielt einen Ball ungenügend raus, sodass Afolayan wieder an den Ball kommt. Der Angreifer passt direkt zu Daschner im Zentrum, der sofort nach rechts auf Saliakas weiterleitet. Der erste Kontakt des Griechen ist klasse, sodass er in den Strafraum ziehen kann und aus spitzem Winkel Heuer Fernandes mit einem Flachschuss ins kurze Eck überwindet. Da sah der Keeper auch nicht gerade glücklich aus.

36. Min Tor für St. Pauli! Saliakas bringt die Gäste in Führung!

33. Min Muheim erzwingt einen Ballverlust gegen Afolayan, der Ball landet bei Glatzel, der den komplett blanken Jatta rechts im Strafraum sucht. Gerade noch so bekommt ein St. Paulianer seinen Fuß dazwischen und klärt zur Ecke. Diese bringt jedoch keine Gefahr ein.

31. Min Die letzte Chance des HSV liegt inzwischen schon eine Viertelstunde zurück. St. Pauli steht kompakt und bietet aktuell nichts an.

28. Min Mal wieder eine Offensivaktion des HSV, doch eine Jatta-Flanke landet direkt in den Händen von Vasilj.

26. Min Paqarada wird beim Vorbeilaufen von Heyer gezogen. Für das taktische Foul sieht dieser Gelb. Zudem gibt es einen Freistoß von der linken Seite auf Höhe des Strafraums. Doch auch dieser wird nicht gefährlich.

24. Min David kommt zu spät und foult Afolayan klar. Gelb für den Verteidiger. Den anschließenden Freistoß schlägt Paqarada aber ins Niemandsland.

23. Min Inzwischen kann sich der HSV glücklich schätzen, dass St. Pauli noch keine ihrer Top-Chancen nutzen konnte.

21. Min Das muss das 1:0 für St. Pauli sein! Paqarada flankt von links in den Strafraum. Der Ball segelt an Irvine und der gesamten HSV-Abwehr vorbei, sodass Daschner eigentlich nur am langen Pfosten einschieben muss. Der Stürmer ist aber zu überrascht und trifft den Ball nicht richtig. Heuer Fernandes bedankt sich und sammelt den Ball auf.

17. Min Der Ball zappelt das erste Mal im Netz – doch der St. Pauli-Treffer zählt nicht! Afolayan setzt sich ein wenig zu körperbetont gegen Muheim durch, zieht danach in den Strafraum und schießt von rechts eiskalt links ins lange Eck. Der Schiedsrichter entscheidet jedoch auf Offensivfoul. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung, da Afolayan auch mit seinem Ellenbogen arbeitete.

16. Min Jetzt auch der HSV seine erste Top-Chance! Aremu verliert den Ball im Aufbau, dann geht es ganz schnell. Nach zwei Pässen wird Kittel im Strafraum freigespielt, doch sein Flachschuss aus spitzem Winkel geht am langen Pfosten vorbei.

14. Min Nach den ersten sehr druckvollen Minuten der Hausherren sind die Gäste inzwischen gut im Spiel und haben sich auch ein kleines Chancenplus erspielt. Der HSV findet aktuell keine Lücken in der St. Pauli-Verteidigung.

12. Min Erste dicke Chance des Spiels – und die gehört St. Pauli! Afolayan wird auf dem rechten Flügel freigespielt und kann im Strafraum zu leicht an Muheim vorbeiziehen. Der Angreifer zieht aus etwa zehn Metern ab, der abgefälschte Schuss geht nur ganz knapp rechts am Pfosten vorbei. Glück für den HSV.

10. Min Erster Standard der Partie: Kittel schlägt einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Sechzehner. Schonlau kommt zum Kopfball, doch dieser segelt in einem hohen Bogen mehrere Meter links neben das Tor.

7. Min Nun hat auch St. Pauli seinen ersten Torschuss: Hartel kommt im Sechzehner nach einer feinen Kombination über links zum Abschluss, doch auch sein Versuch ist zu unplatziert und wird von Heuer Fernandes sicher aufgenommen.

6. Min Der erste Vorstoß der Gäste: Paqarada hat über links ganz viel Platz, doch scheitert gleich zweimal mit seiner Flanke. Im Gegenzug hat Dompé bei einem Konter viel Grün vor sich, doch sein Schuss aus etwa 20 Metern wird abgeblockt.

5. Min Die Partie hat sich ein wenig beruhigt, der HSV lässt den Ball in Ruhe durch die eigenen Reihen laufen. In den ersten Minuten sind die Rothosen das tonangebende Team.

3. Min Weiterhin machen die Rothosen viel Druck! Dieses Mal erzwingt David den frühen Ballverlust, kurz danach kommt Glatzel aus etwa 20 Metern zum Schuss. Doch dieser ist zu unplatziert und kann deshalb sicher von Vasilj gefangen werden.

2. Min Fast die erste dicke Chance für den HSV! Dompé setzt sich stark über links durch und flankt flach in den Strafraum. Doch keiner seiner Mitspieler kann den Ball verarbeiten, deshalb kommt es zu keinem Schuss.

1. Min Die Hausherren starten druckvoll und erzwingen frühe Ballverluste der St. Paulianer.

1. Min Los geht’s! Der FC St. Pauli stößt an.

Anpfiff!