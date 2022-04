HSV – Paderborn 1:2: Heim-Pleite dämpft Hamburger Aufstiegsträume

Der HSV muss einen weiteren herben Dämpfer im Kampf um den Aufstieg hinnehmen. Gegen den SC Paderborn blieb die Mannschaft von Trainer Tim Walter zum fünften Mal in Serie sieglos. Bereits in der ersten Minute besorgte Dennis Srbeny die Führung für die Gäste, baute diese nach einer guten Stunde auch noch aus (61.) und bestrafte damit die Hamburger Ideenlosigkeit. Chakvetadzes Anschlusstreffer (90.+3.) kam zu spät, eine ordentliche Portion Pech in Form von zwei Abseitstreffern und einem verschossenen Elfmeter tat ihr Übriges.

Der Start ins Spiel hätte für den HSV dabei viel schlechter nicht laufen können. Bereits nach rund 40 Sekunden bestrafte Srbeny eine Hamburger Unkonzentriertheit im Mittelfeld mit einem Traum-Tor aus 40 Metern über den zu weit vor seinem Tor stehen Heuer Fernandes hinweg.

In der Folge übernahm der HSV zunehmend das Kommando, nennenswerte Paderborner Offensivaktionen sollten im restlichen Verlauf der ersten Halbzeit Fehlanzeige bleiben. Doch auch die Rothosen taten sich immens schwer, mal wirklich gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen, kaum einmal folgte einer der vielen langen Ballbesitz-Phasen auch eine gelungene Abschlussaktion, die die Defensive des SCP hätte vor Herausforderungen stellen können. Noch am gefährlichsten war da die Chance von Robert Glatzel nach Jatta Hereingabe, doch der Stürmer verpasste (25.).

Nach dem Pausenpfiff zeichnete sich circa zehn Minuten lang ein ähnliches Bild wie in Halbzeit eins – doch dann wurde es turbulent. Zunächst bekam Glatzel im Strafraum nach Ansicht der VAR-Bilder einen Strafstoß zugesprochen, den er recht kläglich vergab (57.), dann ließen die Paderborner die umgehende Bestrafung folgen. Wieder war es Srbeny, der auf links freigespielt wird und ins kurze Eck zum 2:0 aus Sicht der Ostwestfalen vollendete (61.).

Wirklich viel am Spielverlauf ändern sollte sich dadurch jedoch nicht, weiter war es der HSV, der einen Großteil der Spielanteile besaß, diese aber auch in der letzten halben Stunde kaum in nennenswerte Gelegenheiten ummünzen konnte. Erst eine gute Viertelstunde vor Schluss wurden die Hamburger noch gefährlich, statt Unvermögen kam nun aber auch noch Pech hinzu. Gleich zwei Treffer von Schonlau (78.) und dem eingewechselten Kaufmann (84.) wurden wegen Abseits aberkannt. Erst unter gütiger Mithilfe von Paderborn-Keeper Jannik Huth kam der HSV doch noch zum Anschluss, Giorgi Chakvetadze erzielte sein Premieren-Tor. Für einen Punktgewinn kam der Treffer aber deutlich zu spät.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+2. Min Geht hier noch was? Chakvetadze zieht einfach mal ab, der Ball ist aber eigentlich viel zu unplatziert. Doch Huth leistet sich einen Riesenpatzer, so dass der Ball ins Tor trudelt.

90.+2. Tor für den HSV! Chakvetadze besorgt den Anschluss!

90.+1. Min Fünf Minuten gibt es obendrauf.

90. Min Jatta dringt über rechts in den Strafraum ein, seinen Abschluss aufs kurze Eck entschärft Huth. Abseits war es obendrein.

87. Min Jatta kann nach einer Unaufmerksamkeit der Paderborner in den Strafraum eindringen, seinen Abschluss kann der herauseilende Huth aber entschärfen.

86. Min Chakvetadze kommt für Glatzel.

84. Min Kaufmann trifft, doch auch dieser Treffer wird aberkannt. Jatta stand bei seiner Hereingabe im Abseits. Wie bitter für die Hamburger.

84. Min Wechsel beim SCP, Ademi ersetzt Pröger.

82. Min Die letzten zehn Minuten laufen, wenn der HSV hier noch eine Aufholjagd starten will, sollte der Startschuss zu dieser möglichst bald fallen.

78. Min Der vermeintliche Anschlusstreffer durch Schonlau, der einen Kopfball von Jatta abstaubt. Doch der Gambier stand bei seinem Abschluss im Abseits.

77. Min Nächster Wechsel beim HSV: Rohr kommt für Reis.

75. Min Kurze Verletzungsunterbrechung, nachdem Paderborns Schlussmann Huth nach einer Flanke am Boden liegen bleibt. Der Keeper kann jedoch weitermachen.

74. Min Der HSV bricht hier zwar nach dem 0:2 nicht ein, ein wirkliches Aufbäumen ist aber auch nicht zu erkennen. Stattdessen bleibt das Bild einer dominanten, aber völlig uninspirierten Hamburger Mannschaft bestehen.

72. Min Und auch Paderborn nimmt zwei Wechsel vor: Srbeny und Muslija gehen raus, für sie kommen Cuni und Justvan.

69. Min Tim Walter reagiert und wechselt doppelt: Vagnoman und Kaufmann kommen für Muheim und Alidou.

68. Min Der HSV kombiniert sich über links in den Strafraum, doch Muheims Hereingabe rutscht ab und stellt kein Problem für Huth dar.

64. Min Noch eine knappe halbe Stunde ist hier zu spielen, in der der HSV nun eine absolute Herkulesaufgabe zu bewältigen hat.

61. Min Unglaublich. Der HSV vergibt die Riesenchance per Elfmeter kläglich und erhält auf der Gegenseite umgehend die Quittung. Srbeny wird links in den Strafraum geschickt, wird nicht angegangen und schließt ins kurze Eck ab.

61. Min Tor für Paderborn! Srbeny baut die Führung aus!

59. Min Das war die Riesenchance auf den so wichtigen Ausgleich auf dem Silbertablett – doch auch die vergeben die Hamburger.

57. Min Glatzel verschießt den Elfmeter! Mit seinem typischen Zwischensprung schiebt der Stürmer den Ball in die rechte untere Ecke, in die jedoch auch Huth abgetaucht ist – und pariert!

56. Min … und entscheidet auf Strafstoß!

55. Min Thomsen nutzt die Videobilder…

55. Min Aufregung beim HSV! Glatzel wird im Strafraum mit dem Rücken zum Tor zu Boden gezogen, doch Thomsen entscheidet auf weiterspielen.

53. Min Kapitän Schonlau nimmt sich der Sache an, startet ein Solo über den halben Platz und schließt ab, doch auch dieser Schuss ist schlichtweg zu ungefährlich.

51. Min Wieder hat Jatta über rechts Platz, wieder kommt seine Hereingabe zu schwach. So bereitet der HSV dem Gegner sicherlich keine Probleme.

50. Min Einen langen Ball will Heuer Fernandes knapp vor dem Strafraum klären, wird dabei von Pröger unter Druck gesetzt, bekommt aber das Foul.

46. Min Jatta bricht über rechts durch, seine flache Hereingabe kann Huth jedoch erneut abfangen.

46. Min Die zweite Hälfte startet mit einem Wechsel auf Paderborner Seite, Thalhammer kommt für Schallenberg.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Eine aus Hamburger Sicht triste erste Hälfte geht pünktlich zu Ende. Bereits Sekunden nach dem Anpfiff geriet der HSV äußerst vermeidbar in Rückstand, konnte sich im Anschluss zwar fangen und viel Ballbesitz verzeichnen, viel zu selten aber für echte Gefahr sorgen. Den offensiv bis auf den Treffer völlig blassen Paderbornern reicht hier eine konzentrierte Abwehrleistung, um den ideenlosen HSV in seine Schranken zu weisen.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

43. Min Eine Flanke von rechts segelt eigentlich nicht schlecht in den Sechzehner, dort hindern sich Glatzel und Schonlau aber am Ende gegenseitig am Abschluss.

41. Min Ballgewinnen im Paderborner Drittel. Alidou kommt über links und bringt den Ball auf Kittel, der sich gerade zum Tor drehen will, dann aber doch entscheidend behindert wird.

40. Min Und die nächste gleich hinterher: Trainer Kwasniok hat sich wohl zu lautstark beschwert und wird vom Unparteiischen ebenfalls verwarnt.

38. Min Die erste Gelbe Karte der Partie sieht Torschütze Srbeny, der gegen Schonlau mit dem Fuß draufhält und verwarnt wird.

37. Min Jatta flankt erneut von rechts, seine Hereingabe ist aber erneut ungefährlich. Huth fängt sicher.

36. Min Mit einer starken Einzelaktion quer über den Platz besorgt Heyer eine Menge Raumgewinn, die Anschlussaktionen dauern aber jeweils zu lange, sodass beim Erreichen der gefährlichen Zone längst alle Paderborner wieder hinter dem Ball sind.

34. Min Muheim kann über links flanken, findet aber nur auf der anderen Seite Jatta, der auch hereingibt – und mit einer ebenfalls zu weit gezogenen Flanke abermals den nun im Abseits stehenden Muheim findet.

32. Min Bezeichnende Aktion: Der HSV führt lange den Ball, doch die Aktion, die am Ende für Gefahr sorgen soll – in diesem Fall ein langer Ball Muheims auf Kittel – misslingt.

31. Min Nach einem misslungenen Paderborner Freistoß hat der HSV eigentlich Platz zum Kontern, doch Reis verpasst den richtigen Moment für das Abspiel. Am Ende gibt es immerhin Einwurf auf Höhe der Mittellinie.

28. Min Der SCP kommt binnen weniger Sequenzen zweimal vor das HSV-Tor, doch in beiden Fällen kann der Hamburger Abwehrverbund klären.

26. Min Nach der anschließenden Ecke fallen im Strafraum gleich mehrere Hamburger, Thomsen entscheidet aber umgehend auf weiterspielen.

25. Min Die größte Chance des Spiels für den HSV! Jatta wird über rechts geschickt und bringt den Ball flach auf den völlig freien Glatzel, der aber im letzten Moment gestört wird.

21. Min Feiner Ball von Vuskovic auf Glatzel, der den Ball jedoch im Strafraum nicht unter Kontrolle bekommt – und ohnehin in der verbotenen Zone stand.

19. Min Der HSV setzt sich mit einer langen Pass-Stafette in der gegnerischen Hälfte fest, am Ende landet eine Heyer-Flanke jedoch in den Armen von SCP-Keeper Huth.

16. Min Aus Hamburger Sicht äußerst unglückliche erste 15 Minuten: Man macht das Spiel und hat mehr Ballbesitz, ein Patzer in der ersten Minute lässt die Rothosen aber dennoch einem Rückstand hinterherlaufen.

13. Min Immerhin: Die Offensive kommt hier immer besser ins Spiel. Diesmal kombiniert der HSV über Reis, Jatta und schließlich Heyer, dessen Hereingabe aber zur Ecke geblockt wird. Diese bringt nichts ein.

12. Min Diese defensiven Unaufmerksamkeiten müssen die Rothosen hier schnellstmöglich abstellen.

11. Min Langer Ball auf Srbeny, der plötzlich alleine aufs Tor zulaufen kann, doch Schonlau ist deutlich schneller und kann an der Strafraumgrenze klären.

10. Min Die Defensive leistet sich hier aber weiter eklatante Schwächen. Diesmal Vuskovic, der den Ball verliert, woraus der SCP aber kein Kapital schlagen kann.

9. Min Kittel und Glatzel stellen bei einem Paderborner Abstoß früh zu und zwingen den Gegner zu einem langen Ball ins Aus. Das gibt Szenenapplaus.

8. Min Der HSV hat das Spiel nach diesen turbulenten ersten Minuten wieder beruhigt und baut in Ruhe auf.

7. Min Nächste Aktion, diesmal kommt Glatzel nach einem Chipball von Meffert zum Abschluss. Doch kein Problem für Huth.

6. Min Erste Offensivaktion des HSV! Jatta bringt den Ball per Kopf ins Zentrum, wo Kittel zum Fallrückzieher ansetzt, den Ball aber nicht richtig trifft und ihn rechts vorbeisetzt.

5. Min Wieder irrt Heuer Fernandes vor dem Strafraum herum und kommt zu inkonsequent raus, am Ende wird der Winkel für Pröger aber zu spitz.

4. Min Das ist natürlich ein absoluter Horror-Start für den HSV, der sich davon erstmal merklich erholen muss.

1. Min Wahnsinn! Mit der ersten Aktion geht der SCP hier in Führung! Im Mittelfeld kommt Paderborns Srbeny an den Ball, schaltet am schnellsten und hebt den Ball aus rund 40 Metern über den zu weit vorn stehenden Heuer Fernandes hinweg ins Tor.

1. Min Tor für Paderborn!

1. Min Der Ball rollt bei bestem Fußballwetter, der HSV startet von rechts nach links.

Anpfiff!