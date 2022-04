Extraschicht vorm Paderborn-Spiel: Platzt jetzt der Knoten bei Sonny Kittel?

Sie versuchen alles, ihren wohl größten Zauberfuß wieder in die Spur zu bekommen. Vor der Partie gegen den SC Paderborn (Samstag, 13.30 Uhr) suchte HSV-Trainer Tim Walter das Gespräch mit Sonny Kittel. Anschließend trat der Offensivmann noch zur Extraschicht an.

Die ersten HSV-Profis waren am Donnerstag schon fast wieder auf dem Heimweg, da stand Kittel noch immer mutterseelenallein auf dem Platz. Knapp zehn Minuten lang knallte der 29-Jährige Freistoß um Freistoß aufs Tor, eine selbstauferlegte Extraschicht vor dem Paderborn-Spiel. Zuvor hatte bereits Walter den Dialog mit Kittel gesucht.

HSV: Tim Walter sucht das Gespräch mit Sonny Kittel

15 Minuten lang tauschte sich der Trainer mit seinem Schlüsselspieler aus, gestikulierte und diskutierte. Es ging auch um Laufwege, darum, wie Kittel wieder öfter in aussichtsreiche Schusspositionen kommen kann. Wichtig: Zum Ende des Gesprächs nahmen sich beide herzlich in den Arm. Waren das die Minuten, die den Kittel-Knoten platzen lassen? In den vergangenen vier Spielen ging nicht mehr viel bei dem Offensivmann. Schlecht für den HSV, der einen starken Kittel braucht.

Walter hofft, dass sein Top-Vorbereiter (13 Saison-Vorlagen) zurück in die Spur findet. „Wir reden viel“, so der Trainer. „Es geht darum, dass er positiv bleibt. Er weiß, dass er noch lauter werden kann. Es hilft uns, wenn Sonny nicht lamentiert, sondern vorangeht. Er ist immer wichtig für uns!“

Genau das will Kittel am Samstag wieder untermauern. Wie so oft schon. In drei HSV-Jahren kommt er auf 58 Torbeteiligungen in 94 Pflichtspielen. „Das spricht für sich“, meint Walter.