6:1 gegen Hannover! Der HSV springt dank Kantersieg auf Platz zwei

Der HSV beendet seinen kleinen Negativ-Lauf – und wie! Mit 6:1 (2:0) schossen die Rothosen Hannover 96 aus dem Volkspark. Kittel (34.) und Bénes (41.) trafen in Halbzeit eins. Nach einem Traumtor von Köhn (52.) sorgten Bénes (61.), Glatzel (65.), Königsdörffer (76.) und Reis (87.) für ganz klare Verhältnisse. Dank des Kantersieges springen die Hamburger zumindest vorübergehend an Heidenheim vorbei auf Platz zwei.

Nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie merkte man dem HSV früh an, dass gegen Hannover viel auf dem Spiel stand. Die Gastgeber begannen im ausverkauften Volkspark nervös und verloren den Ball immer wieder früh. Die Niedersachsen waren die wachere Mannschaft und hatten durch Ernst (18.) und Schaub (19.) die ersten guten Chancen des Spiels.

Mit der ersten klaren Möglichkeit ging dann aber der HSV in Führung: Köhn verlor den Ball in der eigenen Hälfte, über Jatta und Reis landete die Kugel bei Kittel, der aus dem Nichts zum 1:0 traf (34.). Nur sieben Minuten später erhöhte Bénes, nachdem die Gäste erneut im eigenen Aufbau patzten (41.). Diesen Schwung nahmen die Rothosen mit in die zweite Halbzeit. Doch dieses Mal waren es die Niedersachsen, die plötzlich trafen: Köhn schockte die Hamburger mit einem Traumtor (52.). Kurz darauf hatten Muroya sogar die große Chance zum Ausgleich (53.), doch danach spielten nur noch die Hanseaten.

Per Foulelfmeter erhöhte Bénes (61.), Glatzel machte nur vier Minuten per Kopf den Deckel drauf (65.). Die Hausherren hatten aber Lust auf mehr und spielten weiter munter nach vorne. Der eingewechselte Königsdörffer durfte sich auch in die Torschützenliste eintragen (76.). Reis setzte kurz vor dem Abpfiff den Schlusspunkt eines starken Spiels des HSV (87.), die sich in Halbzeit zwei den Frust der letzten Wochen von der Seele schossen.

Nach dem Dreier stehen die Hamburger auf Rang zwei, Heidenheim kann mit einem Sieg gegen St. Pauli aber noch am Abend vorbeiziehen. Am kommenden Samstag (20.30 Uhr) tritt der HSV beim 1. FC Kaiserslautern an.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+3 Min Fast noch der zweite Treffer von 96: Teuchert kann zu leicht an den HSV-Verteidigern in den Strafraum vorbeiziehen und ist alleine vor Heuer Fernandes. Der Schuss des Stürmers landet aber einen Meter neben dem linken Pfosten.

90.+2 Min Die Fans feiern, der HSV beendet seinen Mini-Negativ-Lauf eindrucksvoll. Und die Rothosen spielen weiter munter nach vorne.

90. Min Es gibt drei Minuten Nachspielzeit. Geht der HSV noch auf das siebte Tor?

87. Min Hannover geht komplett unter. Und der HSV hat richtig Lust am Tore schießen! Nach einem frühen Ballverlust der Gäste schalten die Hamburger schnell. Suhonen flankt von links auf Königsdörffer im Strafraum. Dessen Schuss wird geblockt, kann aber nicht geklärt werden. So darf Reis aus etwa zehn Metern den Ball humorlos in den rechten Winkel schießen.

87. Min Tor für den HSV! Reis macht das halbe Dutzend voll.

85. Min Fast das sechste Tor! Wieder eine starke Kombination der Hausherren. Im Strafraum legt Nemeth quer auf Glatzel, der nur noch einschieben muss. In der letzten Sekunde grätscht Muroya dazwischen und klärt zur Ecke.

82. Min Bei Hannover ist nun Momuluh für Ernst im Spiel.

82. Min Glatzel wird von Kunze bei einem Luftduell am Kopf getroffen und muss behandelt werden.

81. Min Auch der Kapitän hat früher Feierabend. Schonlau geht raus, dafür kommt Zumberi in die Partie.

80. Min Im Vorfeld der Partie sollen übrigens in einem Regionalzug zwischen Hannover und Hamburg zahlreiche Fans randaliert und die Bahn verwüstet haben.

80. Min Beier faustet frustriert einen Ball weg und sieht dafür Gelb.

79. Min Walter tauscht in der Schlussphase nochmal durch. Krahn und Nemeth sind nun für Bénes und Jatta im Spiel.

76. Min Es wird richtig deutlich! Zuerst scheitert Glatzel nach einer starken Flanke von rechts per Kopf am überragend reagierenden Zieler, der aber nur zur Seite abprallen kann. Königsdörffer zieht aus spitzem Winkel direkt ab. Der Flachschuss des Angreifers prallt vom Bein eines Hannover-Verteidigers in das Tor.

76. Min Tor für den HSV! Königsdörffer stellt auf 5:1.

75. Min Reis mit dem taktischen Foul auf Höhe der Mittellinie. Der Mittelfeldspieler sieht zurecht Gelb.

74. Min Leitl tauscht nochmal und bringt Foti für Nielsen.

73. Min Mal wieder ein Abschluss der Gäste. Eine Flanke von Köhn wird im Strafraum verlängert und landet bei Teuchert. Dessen Kopfball kann Heuer Fernandes aber leicht abfangen.

71. Min Erste Wechsel beim HSV: Königsdörffer und Suhonen kommen für Meffert und Kittel in die Partie.

68. Min Der HSV belohnt sich für eine starke zweite Hälfte. Die Hamburger dominieren bislang und wankten nur kurz nach dem Gegentor. Kann Hannover hier nochmal zurückkommen?

65. Min Hannover schaut nur noch zu! Der HSV kann am gegnerischen Strafraum ruhig kombinieren. Am Ende des Angriffs ist es Katterbach, der von links stark in den Strafraum flankt. Glatzel löst sich von Krajnc und kann so unbedrängt aus fünf Metern in das rechte Eck einköpfen.

65. Min Tor für den HSV! Glatzel erhöht auf 4:1.

64. Min Erster Wechsel des Spiels: Teuchert kommt für Schaub in die Partie.

61. Min Bénes übernimmt Verantwortung und schießt den Ball stramm in die rechte Ecke. Zieler hat die Ecke, kommt aber nicht mehr ran.

61. Min Tor für den HSV! Bénes trifft zum 3:1.

59. Min Elfmeter für den HSV! Kittel verlängert eine Flanke vom linken Flügel auf Heyer, der nach der Ballannahme im Strafraum gefoult wird. Schiedsrichter Badstübner entscheidet aber erst nach VAR-Überprüfung auf Elfmeter.

57. Min Was für ein turbulenter Start in diese Halbzeit. Der HSV war eigentlich drauf und dran das dritte Tor zu erzielen, musste dann aber aus dem Nichts einen Rückschlag kassieren. Seitdem ist das Spiel wieder offener mit großen Chancen auf beiden Seiten.

55. Min Alu-Pech für Kittel! Der Torschütze zum 1:0 kommt nach einer Flanke vom linken Flügel knapp fünf Meter vor dem Tor zum Schuss, doch sein strammer Versuch knallt nur gegen die Latte.

54. Min Fast der Ausgleich! Katterbach will eine Flanke im Strafraum zu pomadig klären, deshalb landet der Ball bei Murorya knapp drei Meter vor dem Tor. Heeuer Fernandes reagiert stark beim Rückspiel-Versuch des 96-Profis und klärt zur Ecke.

52. Min Was für ein Traumtor! Muroya hat rechts Platz und flankt in den Strafraum. Der Ball segelt an allen Spielern im Zentrum vorbei und landet am linken Strafraumeck bei Köhn, der per Volley direkt abzieht und das Leder in den rechten Winkel schweißt.

52. Min Tor für Hannover! Köhn verkürzt auf 1:2.

48. Min Die Rothosen kommen stark aus der Kabine und gehen auf das dritte Tor. Wieder ist der aktive Jatta über rechts durch, Köhn kann aber noch zur Ecke klären. Der Standard bringt jedoch keine Gefahr ein.

46. Min Der macht offensiv so weiter, wie sie vor der Pause aufgehört haben! Jatta sprintet über rechts in den Strafraum und hätte eigentlich Kittel als Zielspieler im Strafraum anspielen können. Doch der Torschütze fällt nach einem Zweikampf abseits des Balles, bevor er angespielt werden kann. Danach kann 96 klären.

46. Min Weiter geht’s! Die Teams kommen personell ohne Veränderungen aus der Kabine.

Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Der HSV geht mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Kabine. Doch das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf der ersten 45 Minuten wieder. Die Hannoveraner waren lange das bessere Team, hatten durch Ernst (18.) auch die erste große Chance des Spiels. Zudem hatten die Rothosen Glück, dass ein fataler Fehlpass von Meffert nicht bestraft wurde (19.). Die Hamburger hatten mehr Ballbesitz, strahlten aber überhaupt keine Gefahr aus. Das änderte sich nach einem Köhn-Patzer, den die Gastgeber in Person von Kittel ausnutzten (34.). Das gab dem HSV Sicherheit, die Hanseaten gaben nun den Ton an und belohnten sich mit dem 2:0 von Bénes (41.). Auch danach wollten die Rothosen mehr, die Führung ist aufgrund des starken Schlussspurts also nicht unverdient.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45+2. Min Der HSV geht auf das dritte Tor! Nach einer kurz ausgeführten Ecke kriegt Hannover den Ball nicht geklärt. Jatta kommt im Strafraum zum Schuss und zieht aus zehn Metern ab. Die Gäste bekommen ein Bein vor den Ball, bevor der Schuss auf das Tor gehen kann.

45+1. Min Es gibt zwei Minuten Nachspielzeit.

45. Min Nächster Freistoß von Köhn. Und dieses Mal findet der 96-Profi auch einen Mitspieler, doch der Kopfball wird nicht gefährlich.

43. Min Der HSV ist seit dem 1:0 deutlich gefestigter und nimmt die Geschenke der Niedersachsen im Stile eines Spitzenteams an. Die einzigen beiden klaren Chancen haben die Hausherren direkt genutzt. Wie reagieren die vorher besseren Hannoveraner?

41. Min Der HSV erhöht! Und wieder helfen die Gäste mit. Zieler chippt den Ball zu risikoreich vor den eigenen Strafraum. Ernst verliert das Kopfball-Duell, Bénes kommt an die Kugel, legt sich den Ball am Sechzehner selbst gekonnt vor und bleibt vor Zieler aus leicht spitzem Winkel eiskalt.

41. Min Tor für den HSV! Bénes trifft zum 2:0.

37. Min David mit dem nächsten Foul, der Innenverteidiger muss langsam aufpassen. Der Freistoß von Köhn aus etwa 30 Metern sorgt aber für keine Gefahr, Heuer Fernandes kann bei der Flanke sicher zupacken.

36. Min Gibt das Tor den Hausherren nun mehr Sicherheit? Zuvor wirkten die Rothosen nervös und zu fehleranfällig.

34. Min Was für ein Geschenk von Hannover! Köhn verliert den Ball im Aufbau an Jatta. Der Ball landet am rechten Flügel bei Reis, der direkt in den Rückraum passt. Dort steht Kittel komplett alleine und schiebt überlegt unten links ein. Eine durchaus glückliche Führung für die Hamburger.

34. Min Tor für den HSV! Kittel trifft zur Führung.

33. Min Vielleicht mal Gefahr nach einem Standard? Die erste Ecke des HSV wird aber zur Chance für Hannover, die über den schnellen Beier kontern. Katterrbach grätscht im letzten Moment die Kugel weg, der 96-Profi wäre sonst frei durch gewesen.

31. Min Mit 69 Prozent haben die Hamburger deutlich mehr Ballbesitz. In gefährliche Offensivaktionen konnten sie diese Dominanz aber nicht ummünzen. Die Schussstatistik: Zwei zu Eins für Hannover.

28. Min Die Rothosen werden besser. Jatta schickt Heyer klug auf dem rechten Flügel, der Verteidiger spielt in den Rückraum. Reis kommt fast zu einer gefährlichen Schuss-Chance, doch Lührs grätscht die Kugel weg.

26. Min Zieler muss mal wieder eingreifen. Bénes setzt sich stark auf dem linken Flügel durch und kann von der Grundlinie aus flanken. Die Hereingabe landet aber nicht wie gewollt auf Glatzels Kopf, sondern in den Händen des Hannover-Keepers.

24. Min Es bleibt dabei: Der HSV hat deutlich mehr Ballbesitz, hat aber noch keine gute Chance auf der Habenseite. Die Hannoveraner dagegen sind vor allem nach den frühen Balleroberungen deutlich gefährlicher.

22. Min Nächster Standard der Gäste. Doch Köhns Hereingabe vom rechten Flügel kann Schonlau zur Seite klären. Einwurf für 96 auf Höhe des HSV-Strafraums.

19. Min Was ist mit dem HSV los? Der nächste Ballverlust im Aufbau vor dem Strafraum. Meffert, der den Ball Schaub direkt in den Fuß spielt, kann sich bei Heuer Fernandes bedanken, der gegen den Hannoveraner im Eins zu Eins aus spitzem Winkel gerade noch klären kann.

18. Min Dicke Chance für Hannover! Die Gäste haben ewig Zeit zum Flanken. Ernst wird am zweiten Pfosten komplett vergessen und kann aus sieben Metern frei abschließen. Der Volley landet aber weit über den Kasten.

17. Min Ein langer Ball ist ewig in der Luft und landet fast bei Jatta im Strafraum. Zieler kommt im letzten Moment raus und kann die Riesenchance gerade noch so verhindern.

14. Min Der HSV verliert den Ball auffällig häufig in der ersten Viertelstunde. Bei den Rothosen ist noch viel Luft nach oben.

12. Min Der anschließende Freistoß ist wieder gut verteidigt und kann geklärt werden.

11. Min Schon die zweite Gelbe Karte für den HSV. Ein Schuss von Hannover wird im Strafraum geblockt. Beim Abpraller grätscht Bénes in einen Hannoveraner rein und sieht dafür Gelb.

10. Min Die ersten zehn Minuten waren durchaus munter. Jedoch warten die Fans im ausverkauften Volksparkstadion noch auf die erste Chance des Spiels.

9. Min Der HSV übernimmt langsam die Kontrolle. Reis läuft von rechts in den Strafraum rein, will Glatzel schicken. Doch der Pass ist zu weit und landet direkt bei Zieler.

7. Min Hannover überlässt den Gastgebern zwar den Ball, wirkt aber wie das etwas wachere Team in den ersten Minuten.

5. Min Jatta wird über den rechten Flügel stark geschickt, kann den Ball aber nur unkontrolliert in den Stafraum passen. Hannover kann so Reis beim Schuss stören. Der anschließende Konter der Niedersachsen wird noch vor dem eigenen Strafraum von den Rothosen gestoppt.

4. Min Der anschließende Freistoß kann vom HSV geklärt werden.

3. Min David verliert den Ball leichtfertig im Aufbau und muss dann das taktische Foul ziehen. Dafür sieht der Innenverteidiger ganz früh Gelb.

3. Min Der Daumen des Physios geht hoch, Muroya kann weitermachen.

1. Min Bitter: Muroya bleibt nach wenigen Sekunden nach einem Zweikampf mit Katterbach liegen und hält sich das Knie. Der Hannover-Profi muss behandelt werden.

1. Min Los geht’s! Der HSV stößt in seinen weißen Heimtrikots an.

Anpfiff!