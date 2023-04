Fußballfans vermüllen Zug – Bundespolizei schreitet ein

In einem Regionalzug zwischen Hannover und Hamburg sollen zahlreiche Fußballfans randaliert und die Bahn verwüstet haben. Das Verkehrsunternehmen bat die Bundespolizei um Unterstützung.

„Wir wurden gebeten, im Rahmen möglicher zivilrechtlicher Forderungen tätig zu werden“, sagte Thomas Hippler, Bundespolizei-Sprecher, der MOPO. Bedeutet: Damit das Unternehmen Schadensersatz einfordern kann, braucht es die Personalien möglicher Verursacher.

Bundespolizei kontrolliert 500 Reisende

Der betroffene Zug wurde am Bahnhof Harburg gestoppt, dort richtete die Bundespolizei eine Kontrollstelle ein. Von 12.15 Uhr bis 13 Uhr ließen sich Beamte die Ausweise von 500 Personen zeigen, größtenteils Fans von Hannover 96 und dem HSV. Die beiden Zweitliga-Teams trafen im Volkspark aufeinander, die Fans waren auf dem Weg dorthin.

Das könnte Sie auch interessieren: In diesen Hamburger Stadtteilen sind die meisten Fahrraddiebe unterwegs

Der betroffene Zug wurde aus dem laufenden Betrieb genommen – in den Abteilen lagen zuhauf Plastikreste, leere Bierflaschen und -dosen, Tüten und weiterer Müll. Der Zug werde nun ausgiebig gereinigt, so Hippler. Die Anhänger beider Vereine traten die Weiterreise mit der S-Bahn an. Insgesamt waren 125 Bundespolizisten im Einsatz. (dg)